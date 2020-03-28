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Украина

Очень многие могут умереть: в Минздраве сделали страшный прогноз по пандемии коронавируса в Украине

3:32 28 марта 2020 45
Коронавирус в Украине
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Переболеть коронавирусом, который начинает свирепствовать в городах Украины, могут от 7 до 22 миллионов наших сограждан. При этом около одного процента от указанного количества умрут.

Такой прогноз в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» сделал и.о. генерального директора Центра здоровья Минздрава Игорь Кузин.

«Если мы промоделируем ситуацию с развитием коронавируса на уровне нашего государства, то по разным оценкам от 7 до 22 миллионов должны переболеть среди населения в Украине. Мы имеем сейчас средний уровень смертности от этой инфекции на уровне 1%. Это суммарно по тем данным, которые публикуются. Если просуммировать, то это очень большое количество людей — это очень много людей, которые действительно могут не остаться в живых после такой пандемии», — заявил он.

Таким образом медик попытался объяснить, в чем смысл введения чрезвычайных ограничительных мероприятий во время карантина.

Кроме того, Игорь Кузин сделал прогноз развития опасного заболевания: скорее всего, коронавирус будет уменьшать свою активность со временем.

В то же время коллективного иммунитета по отношению к коронавирусу не будет и люди вполне могут заболевать через 3 месяца повторно.

«Скорее всего, что это будет та инфекция, которая будет циркулировать ежегодно. Она будет очень похожа на обычный грипп, с которым мы сталкиваемся ежегодно», — добавил он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 23:10 пятницы, 27 марта, в Украине подтверждены 310 случаев COVID-19. Зафиксированы пять случаев с летальным исходом и четыре случая выздоровления пациентов. За сутки выявлено 92 новых случая.

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