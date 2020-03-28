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Мир

Папа Римский на пустой площади помолился о спасении мира от пандемии коронавируса (видео)

10:05 28 марта 2020 27
Папа Римский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Папа Римский Франциск, который перенес свои проповеди в режим онлайн, в пятницу, 27 марта, во время обращения к «Граду и миру» помолился о завершении пандемии коронавируса. Об этом сообщает Vatican News.

Понтифик говорил на ступенях перед собором Святого Петра в Ватикане. Перед ним была пустая площадь, которая обычно заполнена туристами.

Папа Франциск сравнил происходящее в мире с наступившим вечером, когда сгущается тьма и парализует все на своем пути.
По его словам, сейчас люди осознали, что все находятся в одинаковом положении.

«Мы поняли, что находимся в одной лодке. Мы все уязвимы и дезориентированы, но в то же время мы все важны и нужны, мы все должны держаться вместе… В этой лодке мы все», — сказал понтифик.

Молитву транслировали в прямом эфире в Facebook и YouTube.

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Напомним, 25 марта, в день, когда католики празднуют Благовещение, Папа Римский также совершил молитву за избавление мира от смертельной инфекции.

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