Происшествия

Не проверил пулемет – погиб солдат: во Львове судят за халатность командира

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего командира отделения одной из воинских частей, дислоцирующихся на территории Львовской области. Он обвиняется в халатном отношении к службе, что привело к тяжелым последствиям в условиях особого периода (ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии в Черниговской области, где во время перемещения техники погиб солдат-контрактник).

Как сообщило оперативное командование «Север», трагедия произошла из-за нарушения мер безопасности.

-Командир, ответственный за хранение и эксплуатацию боевой машины БМП -2 со спаренным с пушкой пулеметом Калашникова, не надлежаще отнеся к своим служебным обязанностям — после завершения стрельб не осмотрел пулемет боевой машины, — сообщает Львовское территориальное управления Государственного бюро расследований. — Из-за этого оружие хранилось заряженным боевыми патронами. Во время чистки БМП пулемет произвел случайный выстрел, в результат чего один из военнослужащих получил смертельное ранение.

Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

По этому же факту в суд отправлен обвинительный акт и в отношении руководителя стрельб этой же воинской части.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели из-за нарушения техники безопасности двоих военнослужащих в Черниговской области: солдаты разожгли костер на непроверенном участке военного полигона, после чего произошел взрыв неизвестного предмета.



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