- 11:24 К Земле летит гигантский астероид: ученые оценили угрозу столкновения
- 11:16 Пожертвовал собой ради спасения ребенка: в Харькове трагически погиб мужчина
- 11:05 Коронавирус в Украине: что делать тем, кто не подписал декларацию с врачом
- 10:45 Северная Македония стала членом НАТО
- 10:41 Не проверил пулемет – погиб солдат: во Львове судят за халатность командира
- 10:34 Сгущенное молоко и соки: доктор Комаровский рассказал, как питаться зараженным коронавирусом
- 10:27 Коронавирус не добрался только до одной области Украины
- 10:24 Таких в мире всего десять: Роналду купил дорогущий автомобиль
- 10:13 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 10:12 Половина россиян не одобряет обнуление президентских сроков Путина
- 10:05 Папа Римский на пустой площади помолился о спасении мира от пандемии коронавируса
- 09:51 Ограбление в медицинских масках: в Полтаве злоумышленники обчистили обменник
Не проверил пулемет – погиб солдат: во Львове судят за халатность командира
В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего командира отделения одной из воинских частей, дислоцирующихся на территории Львовской области. Он обвиняется в халатном отношении к службе, что привело к тяжелым последствиям в условиях особого периода (ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии в Черниговской области, где во время перемещения техники погиб солдат-контрактник).
Как сообщило оперативное командование «Север», трагедия произошла из-за нарушения мер безопасности.
-Командир, ответственный за хранение и эксплуатацию боевой машины БМП -2 со спаренным с пушкой пулеметом Калашникова, не надлежаще отнеся к своим служебным обязанностям — после завершения стрельб не осмотрел пулемет боевой машины, — сообщает Львовское территориальное управления Государственного бюро расследований. — Из-за этого оружие хранилось заряженным боевыми патронами. Во время чистки БМП пулемет произвел случайный выстрел, в результат чего один из военнослужащих получил смертельное ранение.
Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
По этому же факту в суд отправлен обвинительный акт и в отношении руководителя стрельб этой же воинской части.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели из-за нарушения техники безопасности двоих военнослужащих в Черниговской области: солдаты разожгли костер на непроверенном участке военного полигона, после чего произошел взрыв неизвестного предмета.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»