Пока все на карантине: Милевский отметился голом в чемпионате Беларуси (видео)

Спорт

Пока практически все национальные чемпионаты в Европе приостановлены из-за пандемии коронавируса, в Беларуси продолжают играть в футбол.

В рамках 2-го тура действующий чемпион страны, брестское «Динамо», играет на выезде со «Слуцком». После первого тайма гости с минимальным счетом ведут в счете — 1:0, и голом на 19-й минуте отметился украинец Артем Милевский — наш соотечественник отправил мяч в ворота с близкого расстояния после навеса со штрафного с правого фланга.

Прямая трансляция матча «Слуцк» — «Динамо» (Брест)

Отметим, что в первом туре команда из Бреста сыграла дома вничью с новичком высшего дивизиона «Смолевичами» — 1:1, а вот «Слуцк» также в домашнем поединке обыграл «Славию» из Мозыря в поединке с пятью пенальти — 3:1.

Примечательно, что буквально на днях футболист высказал удивление, что в Европе продолжается лишь один чемпионат Беларуси. «Весь мир на карантине. Опасаюсь и я, и ребята, которые у нас. Принимаем какие-то пилюли, какие-то таблетки, ставим капельницы. Все это очень плохо, все ждут, когда это закончится. Поскольку у нас еще не остановили футбол, тренируемся на базе. Поэтому нам нет смысла поддерживать какую-то форму дома. Странно, что играем только одни мы. У нас есть контракты и обязательства перед нашим президентом и футбольной лигой. Клубные врачи помогают, коллектив у нас хороший. Вместе собираемся, тренируемся, не смотрим ни на что и продолжаем свое дело», — рассказал Милевский в интервью Youtube-каналу «Трендец».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что брестское «Динамо» третий сезон подряд завоевало Суперкубок Беларуси.

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