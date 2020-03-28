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Происшествия

Война продолжается: боевики обстреляли опорные пункты ВСУ на Донбассе (видео)

14:41 28 марта 2020 35
Война на Донбассе
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Боевики и вооруженные формирования Российской Федерации 28 марта совершили обстрел украинских позиций на Донбассе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

«Российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников с применением вооружения, которое согласно Минским договоренностям должно быть отведено на расстояние более 15 км от линии разграничения», — говорится в сообщении штаба.

Боевики воспользовались отсутствием патрулей наблюдательной миссии ОБСЕ вблизи линии разграничения.

«С шести часов утра вооруженные формирования РФ из района вблизи населенного пункта Старомихайловка выпустили 18 мин с миномета калибра 120 мм по украинским защитникам. Преступные действия оккупантов были зафиксированы на видео», — сообщили в штабе ООС.

Подразделения из состава операции Объединенных сил дали вооруженным формированиям Российской Федерации жесткий ответ из вооружения БМП-2.

Как писали «ФАКТЫ», 27 марта на Донбассе боевики в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру прифронтовой Авдеевки. В результате 65-летняя женщина получила пулевое ранение в ногу.

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