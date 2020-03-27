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Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки: ранена женщина
В пятницу, 27 марта, на Донбассе боевики в очередной раз обстрелял гражданскую инфраструктуру прифронтовой Авдеевки. Ранее на Луганщине от снайперского огня террористов погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Как сообщает штаб операции Объединенных сил, оккупанты из стрелкового оружия открыли огонь по жилым домам, расположенным возле Авдеевской промышленной зоны. В результате 65-летняя женщина получила пулевое ранение в ногу.
Ее оперативно доставили в городскую больницу Авдеевки, где оказали квалифицированную помощь. Сейчас состояние раненой удовлетворительное, угрозы для жизни нет. На месте происшествия работает полиция.
Ранее сообщалось, что Мониторинговая миссия по правам человека ООН зафиксировала увеличение случаев гибели и ранений среди гражданских лиц на Донбассе.
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