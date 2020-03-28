Украина

На время карантина в Киеве ограничат предоставление стоматологических услуг

В Киеве на время карантина ограничат работу стоматологов. Это связано со спецификой работы врачей-дантистов и повышенным риском заразиться коронавирусом.

Как сообщил советник мэра и секретарь городского штаба по ликвидации ЧС Владимир Бондаренко, до окончания карантина в городе будет приостановлена работа стоматологов-терапевтов, стоматологов-ортодонтов, стоматологов-хирургов, детских стоматологов. Исключение сделано лишь для тех специалистов, кто занимается неотложными случаями.

Как объясняют в штабе, новые ограничения связаны с повышенным риском для врачей — в стоматологическом кресле пациенты находятся без маски, а потому могут заразить врача коронавирусом, даже не подозревая, что являются носителями.

Напомним, по состоянию на 28 марта в Украине выявлено более 300 случаев заражения коронавирусом. В Тернопольской области опасный диагноз подтвержден у 55-летнего врача-стоматолога. В Киеве заболели 74 человека. «ФАКТЫ» следят за распространением COVID-19 в каждом из регионов.

Общеукраинский карантин предположительно продлится до 24 апреля. На текущей неделе был сделан ряд послаблений для бизнеса: разрешили открыться магазинам огородно-садоводческого профиля, ремонтным мастерским, зоомагазинам и ветклиникам.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter