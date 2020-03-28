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У жителя ОРДЛО диагностировали коронавирус
Вторым человеком, у которого диагностировали коронавирус в Луганской области оказался 31-летний житель оккупированной территории, который вернулся из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.
Известно, что больной пока изолирован в боксе инфекционного отделения. Он находится под наблюдением медработников, а заболевание протекает в легкой форме.
«Это 31-летний житель Луганщины, который живет на временно оккупированной территории. Прибыл на подконтрольную Украины территорию из Польши. Все контактные лица выявлены и находятся в самоизоляции. За ними установлен контроль с медико-санитарным надзором», — сообщили в ОГА.
Как писали «ФАКТЫ», на оккупированных территориях Донбасса оккупационная администрация скрывает данные о ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В местных СМИ тиражируется информация о нормальной эпидемиологической ситуации и отсутствии инфекции, хотя инфекционные отделения больниц,
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