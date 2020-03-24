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Украина

В ОРДЛО скрывают случаи смерти от коронавируса, — разведка

16:30 24 марта 2020 287
коронавирус в ОРДЛО
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что за последнюю неделю к врачам оккупированного Донбасса с симптомами ОРВИ обратилось около 600 человек, «власти республик» пытаются убедить людей в том, что на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей коронавируса нет.

В местных СМИ тиражируется информация о нормальной эпидемиологической ситуации и отсутствии инфекции.

По данным Главного управления разведки минобороны Украины, в «республиках» скрывается информация о том, что инфекционные отделения больниц, в т. ч. военных, переполнены больными с высокой температурой.

Кроме того, скрывается рост числа умерших с диагнозами острого респираторного заболевания.

На прошлой неделе, сообщили в ГУР, только в 7-й горбольнице Луганска от якобы «обычной пневмонии» умерли 9 человек. По заключению патологоанатомов, причины этих смертей имеют признаки присущие COVID-19, но это запрещено указывать в официальных документах.

При этом, несмотря на изоляцию, думающие люди на оккупированном Донбассе начинают осознавать реальную угрозу распространения смертельно опасного коронавируса, учитывая подготовку системы здравоохранения «республик» к борьбе с инфекцией.

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