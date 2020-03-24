В ОРДЛО скрывают случаи смерти от коронавируса, — разведка

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Несмотря на то, что за последнюю неделю к врачам оккупированного Донбасса с симптомами ОРВИ обратилось около 600 человек, «власти республик» пытаются убедить людей в том, что на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей коронавируса нет.
В местных СМИ тиражируется информация о нормальной эпидемиологической ситуации и отсутствии инфекции.
По данным Главного управления разведки минобороны Украины, в «республиках» скрывается информация о том, что инфекционные отделения больниц,
Кроме того, скрывается рост числа умерших с диагнозами острого респираторного заболевания.
На прошлой неделе, сообщили в ГУР, только в 7-й горбольнице Луганска от якобы «обычной пневмонии» умерли 9 человек. По заключению патологоанатомов, причины этих смертей имеют признаки присущие COVID-19, но это запрещено указывать в официальных документах.
При этом, несмотря на изоляцию, думающие люди на оккупированном Донбассе начинают осознавать реальную угрозу распространения смертельно опасного коронавируса, учитывая подготовку системы здравоохранения «республик» к борьбе с инфекцией.
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