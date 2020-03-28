Наука и технологии

Украинцы создали бесконтактный дезинфектор и показали, как его сделать самому (фото, видео)

Из-за охватившей весь мир пандемии коронавирусной инфекции одним из предметов первой необходимости стали средства дезинфекции для рук. Сейчас бутыли с обеззараживающими растворами ставят у входов в магазины и учреждения. Как правило, это недорогие антисептики с одинаковым устройством флаконов: чтобы на руки брызнула порция жидкости, нужно нажать на клапан. На рынке есть и бесконтактные начиненные автоматикой дезинфекторы, вот только стоят они дорого: от тысячи до 4,5 тысячи гривен. Столь существенная цена подтолкнула молодежный коллектив стартапа из Львова создать автоматический дезинфектор собственной конструкции. На его разработку у ребят ушла неделя. Первые экземпляры они оставили у себя на производстве. Убедившись в их надежности, решили наладить выпуск таких дезинфекторов, но не зарабатывать на них, а реализовывать по себестоимости.

На днях видеоролик об этом устройстве ребята выложили в сеть, и сразу посыпались заказы.

— Мы решили в первую очередь обеспечить нашими дезинфекторами больницы — чтобы помочь обезопасить медиков, непосредственно контактирующих с больными коронавирусной инфекцией, — рассказал «ФАКТАМ» по телефону соучредитель компании 3D TECH Group Петр Есип. — Сегодня, 28 марта, отравляем клиникам первые 15 автоматических дезинфекторов. Себестоимость каждого — 593 гривны.

— Сколько 3D-принтеров задействовали для их изготовления?

— Пока что 17, но при необходимости можем и большее.

— Какое количество дезинфекторов можете выпускать в день?

— Думаю, порядка 30 штук. Важно сказать, что во многих других подобных устройствах антисептик выбрасывается на руки струей. А в нашем — распыляется. Тем самым дезсредство расходуется экономнее. Устройство оснащено инфракрасным сенсором. Он срабатывает, когда вы подносите к нему руки. В качестве электронной начинки мы также использовали платы, с помощью которых школьники создают несложные роботы.

В наш дезинфектор помещается пол-литра жидкости. По мере необходимости ее следует доливать. Мы выложили в интернет чертежи и список комплектующих своего дезинфектора, чтобы каждый мог изготовить его самостоятельно.



Cписок комплектующих:

1. Микроконтроллер STM8S103F3P6 — 1шт

2. Программатор — 1шт.

3. Сервопривод MG 996R — 1шт.

4. Инфракрасный датчик препятствий — YL-63 (FC-51) 1шт

5. Перемычка шлейфов 40 пин — 1шт.

6. Коннектор «папа» 3пин — 1шт.

7. Коннектор «мама» 3пин — 2шт.

8. Болт М3 * 25 — 3шт.

9. Гайка М3 — 3шт.

10. Шуруп 2,5 * 12мм — 8шт.

11. Шуруп 3 * 25мм — 1шт.

12. Насадка пульверизатора — 1шт.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о созданном в Украине приборе вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter