В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Наука и технологии

— К сожалению, над Украиной нависла реальная угроза эпидемии, вызванной коронавирусом, а это значит, что в ближайшее время для спасения жизней заболевших стране могут понадобиться 10—12 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, — говорит доцент Национального авиационного университета Алексей Олефир. — Поэтому под руководством доцента нашего вуза Анны Щегель мы оперативно создали собственную модель такого аппарата, серийное производство которого можно наладить всего за две-три недели.

Прибор сконструирован по типу дыхательных аппаратов, которыми пользовались летчики бомбардировочной авиации времен Второй мировой войны для полетов на больших высотах. Кроме того, мы использовали наши новейшие разработки — биологически активные композиционные материалы. В минувшем году на одной из выставок в Киеве мы продемонстрировали аппарат для обработки ожоговых ран в полевых условиях «Мальфарка». Его создала на кафедре механики нашего университета группа профессора Вячеслава Астанина. Если коротко, то биологически активный композит обеззараживает воздух, которым обдуваются ожоговые раны. В нашем аппарате искусственной вентиляции обеззараженный воздух подается в легкие больных. Мы назвали эту систему «Мальфарка-корона».

— Вы привлекли к разработке этого аппарата врачей?

— Да. В нашей команде ассистентка Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Хомич. Система четко рассчитана на то, чтобы подавать и отводить воздух под заданным давлением и в нужном объеме.

Мы предложили высказать свое мнение о нашей системе врачам одной из элитных клиник. Первой реакцией был скепсис. Однако через несколько часов врачи нам позвонили с просьбой: «Дайте нам один-два ваших аппарата». А на следующее утро попросили уже пять штук. Но прибор существует пока что в единственном экземпляре.

Есть административная проблема на пути его серийного производства и использования — он не сертифицирован. Оформление всех предусмотренных правилами бумаг может растянуться на год, а то и дольше. В сложившейся ситуации с эпидемией коронавируса возможности ждать так долго нет. Поэтому нужно дать нам возможность наладить выпуск этих аппаратов без сертификации.

Мы говорим, что создали систему последнего шанса на спасение жизней. Она максимально проста — нынешняя модификация не автоматизирована, ее нужно приводить в действие вручную. Но если нужно спасти родного человека, вы будете сидеть возле него и вручную вентилировать его легкие с помощью нашей системы.

— Сколько денег понадобится, чтобы наладить серийное производство?

— Нам нужны не столько финансы, сколько производственные мощности, оснащенные оборудованием для литья изделий из полимеров и изготовления полимерных и резиновых масок, аппаратами для сварки деталей из нержавеющей стали, металлообрабатывающими станками…

— Какой будет себестоимость таких систем при их массовом выпуске?

— От одной до двух тысяч гривен за штуку. Со временем, когда дооснастим их электродвигателями, различными датчиками, цена увеличится.

— В какую сумму обошлось создание установки?

— Мы не считали. Все делалось за наши личные деньги. Много средств не понадобилось, ведь мы работали бесплатно. Наш коллектив состоит из сотрудников и студентов университета, а также учеников киевской школы № 159 во главе с учительницей информатики Валентиной Олефир.

Напомним, в Украине появился сайт, где в доступной форме изложена вся известная на сегодня информация о коронавирусе COVID-19 и о введенных в Украине мерах по противодействию инфекции.

На фото: В создании системы искусственной вентиляции легких участвовали не только ученые, но и студенты НАУ с учениками киевской школы № 159, которые по требованиям карантина с их согласия и при их понимании не были сфотографированы

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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