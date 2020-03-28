- 17:47 Отделение пульмонологии в Кременчуге закрывается: врачи ушли в самоизоляцию
- 17:40 Аваков назвал Зеленского "хорошим президентом" и ответил, хочет ли отстранить его от власти
- 17:10 В Черновицкой области стремительно растет число заболевших коронавирусом: что известно об их состоянии
- 17:04 Россия полностью закрывает границы из-за коронавируса
- 16:59 Украинцы создали бесконтактный дезинфектор и показали, как его сделать самому
- 16:32 Переход на летнее время: что поможет наладить сон
- 16:26 Демократия может и не победить: что ждет Россию после Путина
- 16:13 Аваков рассказал, будут ли штрафовать украинцев за прогулки на улице во время карантина
- 16:02 У жителя ОРДЛО диагностировали коронавирус
- 15:41 Трагедия в Славянске: полуторагодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа
- 15:22 На границе с Россией задержали женщину и мужчину, нарушивших самоизоляцию
- 15:21 Путин выдавливает оппозицию из России: названы инструменты
Аваков назвал Зеленского "хорошим президентом" и ответил, хочет ли отстранить его от власти
Министр внутренних дел Арсен Аваков ответил тем, кто опасается его возросшей активности и возможного установления диктатуры в стране. Глава МВД уверяет, что не претендует на президентское кресло.
«Президент у нас выполняет свою функцию, и у нас хороший президент. И премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек. Поэтому не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его победим в пользу украинского народа», — заявил Аваков в интервью «Бабель».
По поводу своей возросшей медиаактивности, комментариев на тему эвакуации, работы транспорта Аваков высказался категорично: он считает нормальным давать советы и выступать с рекомендациями по самым разным темам. «Давайте радоваться, что в стране находятся компетентные люди… Просто выполняю свою работу так, как должен. Я один из самых опытных членов правительства, поэтому могу, хочу и буду высказываться на любую тему», — заявил он.
Напомним, политический психолог Светлана Чунихина в интервью «ФАКТАМ» заявила о рисках, что в Украине на фоне паники могут укрепить свои позиции силовики, а в главе силовых структур люди увидят спасителя. Также психолог видит, что Аваков стал той фигурой, которая заполняет возникший во власти вакуум.
Фото МВС України/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!