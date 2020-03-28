Политика

Аваков назвал Зеленского "хорошим президентом" и ответил, хочет ли отстранить его от власти

Министр внутренних дел Арсен Аваков ответил тем, кто опасается его возросшей активности и возможного установления диктатуры в стране. Глава МВД уверяет, что не претендует на президентское кресло.

«Президент у нас выполняет свою функцию, и у нас хороший президент. И премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек. Поэтому не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его победим в пользу украинского народа», — заявил Аваков в интервью «Бабель».

По поводу своей возросшей медиаактивности, комментариев на тему эвакуации, работы транспорта Аваков высказался категорично: он считает нормальным давать советы и выступать с рекомендациями по самым разным темам. «Давайте радоваться, что в стране находятся компетентные люди… Просто выполняю свою работу так, как должен. Я один из самых опытных членов правительства, поэтому могу, хочу и буду высказываться на любую тему», — заявил он.

Напомним, политический психолог Светлана Чунихина в интервью «ФАКТАМ» заявила о рисках, что в Украине на фоне паники могут укрепить свои позиции силовики, а в главе силовых структур люди увидят спасителя. Также психолог видит, что Аваков стал той фигурой, которая заполняет возникший во власти вакуум.

Фото МВС України/Facebook



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter