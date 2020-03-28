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У экс-футболиста «МЮ» парализовало лицо (фото)
В неприятную ситуацию попал бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Лацио» и сборной Чехии Карел Поборски. 47-летний спортсмен был доставлен в больницу, где ему диагностировали болезнь Лайма. Карел был инфицирован после того, как в его бороду попал клещ. Как сообщает издание Express, финалист Евро-1996 проходит лечение антибиотиками, при этом у него парализована левая часть лица.
Сам Поборски успокоил своих фанатов, заверив, что избежал серьезных последствий, но вот сбрить бороду ему все же пришлось.
Отметим, что чемпион Англии-1997 в составе английского «Манчестер Юнайтед» уже не впервые сталкивается с подобной проблемой. Три года назад, в 2016-м, бывший футболист был введен в медикаментозную кому после поражения мозга, из-за чего мышцы его лица были парализованы, а глаза были сверхчувствительны к свету. Впрочем, за три недели, проведенных в карантине, Поборски полностью выздоровел, хотя, по его же словам, если бы попал к докторам на день позже, то мог бы умереть.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист «Аякс» Абдельхак Нури вышел из комы спустя почти три года.
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