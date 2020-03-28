27.96 / 28.52 30.42 / 31.41
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

У экс-футболиста «МЮ» парализовало лицо (фото)

18:01 28 марта 2020 307
Карел Поборски
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В неприятную ситуацию попал бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Лацио» и сборной Чехии Карел Поборски. 47-летний спортсмен был доставлен в больницу, где ему диагностировали болезнь Лайма. Карел был инфицирован после того, как в его бороду попал клещ. Как сообщает издание Express, финалист Евро-1996 проходит лечение антибиотиками, при этом у него парализована левая часть лица.

Сам Поборски успокоил своих фанатов, заверив, что избежал серьезных последствий, но вот сбрить бороду ему все же пришлось.

Отметим, что чемпион Англии-1997 в составе английского «Манчестер Юнайтед» уже не впервые сталкивается с подобной проблемой. Три года назад, в 2016-м, бывший футболист был введен в медикаментозную кому после поражения мозга, из-за чего мышцы его лица были парализованы, а глаза были сверхчувствительны к свету. Впрочем, за три недели, проведенных в карантине, Поборски полностью выздоровел, хотя, по его же словам, если бы попал к докторам на день позже, то мог бы умереть.

Под руководством сэра Алекса Фергюсона чех стал чемпионом Англии в 1997-м

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист «Аякс» Абдельхак Нури вышел из комы спустя почти три года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Сталин

В Одессе устроили потасовку со стрельбой из-за портрета Сталина (фото)

дезинфекция

Отделение пульмонологии в Кременчуге закрывается: врачи ушли в самоизоляцию

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер