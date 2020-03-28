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Украина

Вернутся снег и морозы: синоптик предупредила о резком похолодании

18:02 28 марта 2020 294
погода
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

После теплой комфортной погоды 30−31 марта в Украину придет холодный атмосферный фронт и принесет с собой резкое снижение температуры, ночные заморозки и мокрый снег днем. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

По прогнозам синоптика, похолодание первыми почувствуют западные, северные и центральные области. На юге и на востоке 30 марта еще задержится тепло. А вот 31 марта в большинстве областей ночью ударят морозы, а днем будет не выше +6 градусов. В Киеве возможен мокрый снег, днем от двух до четырех градусов выше нуля.

Синоптик считает, что похолодание будет недолгим. «Восстановление синоптической справедливости, потепление, придется на вторую половину следующей недели», — заявила она.

погода

Напомним, по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача, конец марта принесет похолодание, в первых числах апреля сохранится прохладная погода с дождями, а с 5 апреля дневная температура начнет постепенно расти. Об этом в статье «Заморозки и ветрено: синоптики рассказали о погоде в конце марта — начале апреля».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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