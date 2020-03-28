- 18:10 В Одессе устроили потасовку со стрельбой из-за портрета Сталина
- 18:02 Вернутся снег и морозы: синоптик предупредила о резком похолодании
- 18:01 У экс-футболиста «МЮ» парализовало лицо
- 17:47 Отделение пульмонологии в Кременчуге закрывается: врачи ушли в самоизоляцию
- 17:40 Аваков назвал Зеленского "хорошим президентом" и ответил, хочет ли отстранить его от власти
- 17:10 В Черновицкой области стремительно растет число заболевших коронавирусом: что известно об их состоянии
- 17:04 Россия полностью закрывает границы из-за коронавируса
- 16:59 Украинцы создали бесконтактный дезинфектор и показали, как его сделать самому
- 16:32 Переход на летнее время: что поможет наладить сон
- 16:26 Демократия может и не победить: что ждет Россию после Путина
- 16:13 Аваков рассказал, будут ли штрафовать украинцев за прогулки на улице во время карантина
- 16:02 У жителя ОРДЛО диагностировали коронавирус
Вернутся снег и морозы: синоптик предупредила о резком похолодании
После теплой комфортной погоды 30−31 марта в Украину придет холодный атмосферный фронт и принесет с собой резкое снижение температуры, ночные заморозки и мокрый снег днем. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
По прогнозам синоптика, похолодание первыми почувствуют западные, северные и центральные области. На юге и на востоке 30 марта еще задержится тепло. А вот 31 марта в большинстве областей ночью ударят морозы, а днем будет не выше +6 градусов. В Киеве возможен мокрый снег, днем от двух до четырех градусов выше нуля.
Синоптик считает, что похолодание будет недолгим. «Восстановление синоптической справедливости, потепление, придется на вторую половину следующей недели», — заявила она.
Напомним, по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача, конец марта принесет похолодание, в первых числах апреля сохранится прохладная погода с дождями, а с 5 апреля дневная температура начнет постепенно расти. Об этом в статье «Заморозки и ветрено: синоптики рассказали о погоде в конце марта — начале апреля».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!