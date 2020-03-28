Российские военные вывозят свои семьи из ОРДО, где якобы нет коронавируса

Украина

Жители оккупированной территории Донецкой области в ночь на 28 марта видели, как из Донецка по направлению к трассе, ведущей к неконтролируемому участку границы Украины с Россией, выехала колона из двух автобусов и примерно 15-ти легковых автомобилей в сопровождении машин «ГАИ ДНР». Об этом «ФАКТАМ» стало известно из собственных информированных источников.

«Страшно. Легковушек примерно 15 машин, 2 автобуса, вокруг гаишные авто с мигалками, но без сирен. Военные на таком транспорте не передвигаются. Думаю, что это российские военные свои семьи повезли домой — подальше из нашего края, где «коронавируса нет». Это были не наши местные начальники. Они свои семьи давно вывезли в Россию, где с медициной получше и больше шансов спастись.

То, что эпидемическая ситуация будет ухудшаться, в верхах явно знали. На прошлой неделе знакомый пошел увольняться из «НМ ДНР» (из так называемой «народной милиции ДНР» — Авт.). Ему отказали. Не смотря на то, что у него четыре года боевой службы, и он принес командиру официальное приглашение на работу в Россию. И у него конечно же уже есть российский паспорт. Но его непосредственный командир сказал, что разорвать контракт сейчас невозможно. Во-первых, война еще не закончилась. Во-вторых, «армия» нашей «республики», находящейся из-за коронавируса в режиме «повышенной готовности», вскоре будет испытывать недостаток в кадрах. То есть, командир еще неделю назад знал, что российское командование начнет отзывать своих военных из-за угрозы распространения коронавируса в ОРДО.

А тех местных жителей, которые получили российские паспорта по упрощенной процедуре, через границу РФ еще с 25 марта у нас пропускали только лишь на 12 часов — например, товар сюда привезти. Если человек пробыл на территории РФ больше 12 часов, то он по возвращении в Донецк подписывал согласие на самоизоляцию на 14 дней.

Все средние и мелкие «чиновники „ДНР“ 27 марта еще раз дали подписку: до окончания „режима готовности“ они не должны никуда не выезжать — даже в Россию и в соседний Луганск. Следить за передвижениями местных жителей, в особенности „чиновников“, поручили Александу Шептуре, начальнику „УБОП ДНР“. Все данные о донетчанах, пересекающих границу РФ, стекаются к нему. Тех чиновников, кто уехал в Россию еще до этих ограничительных мер и не вернулся, уже взяли „на заметку“. Особенно тех, кто не на связи или не имеет внятных объяснений тому, почему он не возвращается в ОРДО. А многие „чиновники“ неофициально признаются, что в Россию уехали, спасаясь от коронавируса, потому что не доверяют местной медицине», - рассказал собеседник «ФАКТОВ», отслеживающий ситуацию в ОРДО.

Как сообщали «ФАКТЫ», главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин запретил жителям оккупированной части Донецкой области выезжать в Россию.

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