В УЕФА готовы пойти на радикальные меры из-за коронавируса

Спорт

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, что у чиновников есть несколько вариантов продолжения еврокубкового сезона.

«В этот трагический момент главное — это здоровье, дабы с меньшими потерями выходить из этого кризиса. Понятно, прерванный футбол наглядно показывает, какая ситуация в Европе и мире. У нас существует три сценария: продолжить сезон в середине мая, в июне или в конце июня. Если же до 30 июня у нас не получится продолжить розыгрыш, то, наверное, он будет потерян. Мы рассмотрим лучшее решение для лиг и клубов», — приводит слова Чеферина издание Repubblica.

При этом футбольные функционеры настаивают на том, что сезон-2019/2020 должен быть официально завершен — либо доигран после завершения карантина, либо признано турнирное положение команд на момент остановки. В случае, если в какой-то стране не примут один из двух вариантов, предложенных УЕФА, их представителям грозит недопуск в еврокубки на следующий сезон.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА определился со сроками возобновления национальных чемпионатов.

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