- 22:19 Как невеста: Ани Лорак взбудоражила сеть фото в белом платье
- 22:12 Хроники коронавируса: Москву могут закрыть, а Трамп готовится ввести карантин в США
- 21:49 «Едва мог дышать»: звездный одноклубник Роналду рассказал о борьбе с коронавирусом
- 21:31 В УЕФА готовы пойти на радикальные меры из-за коронавируса
- 21:30 Онкодиспансер окружила полиция: в Виннице переполох из-за коронавируса у врача
- 20:56 В Закарпатье вспыхнул масштабный пожар в Долине нарциссов
- 20:22 Первый нардеп вылечился от коронавируса
- 20:01 Российские военные вывозят свои семьи из ОРДО, где якобы нет коронавируса
- 19:55 Из каких стран можно добраться в Украину на авто: названы маршруты
- 19:14 В Сумах ужесточили карантин: что теперь запрещено
- 18:36 Жизнь после карантина: появилось трогательное видео встречи врачей из Уханя
- 18:10 В Одессе устроили потасовку со стрельбой из-за портрета Сталина
В УЕФА готовы пойти на радикальные меры из-за коронавируса
Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, что у чиновников есть несколько вариантов продолжения еврокубкового сезона.
«В этот трагический момент главное — это здоровье, дабы с меньшими потерями выходить из этого кризиса. Понятно, прерванный футбол наглядно показывает, какая ситуация в Европе и мире. У нас существует три сценария: продолжить сезон в середине мая, в июне или в конце июня. Если же до 30 июня у нас не получится продолжить розыгрыш, то, наверное, он будет потерян. Мы рассмотрим лучшее решение для лиг и клубов», — приводит слова Чеферина издание Repubblica.
При этом футбольные функционеры настаивают на том, что сезон-2019/2020 должен быть официально завершен — либо доигран после завершения карантина, либо признано турнирное положение команд на момент остановки. В случае, если в какой-то стране не примут один из двух вариантов, предложенных УЕФА, их представителям грозит недопуск в еврокубки на следующий сезон.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА определился со сроками возобновления национальных чемпионатов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...