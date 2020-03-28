27.96 / 28.52 30.42 / 31.41
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

В УЕФА готовы пойти на радикальные меры из-за коронавируса

21:31 28 марта 2020 180
УЕФА
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, что у чиновников есть несколько вариантов продолжения еврокубкового сезона.

«В этот трагический момент главное — это здоровье, дабы с меньшими потерями выходить из этого кризиса. Понятно, прерванный футбол наглядно показывает, какая ситуация в Европе и мире. У нас существует три сценария: продолжить сезон в середине мая, в июне или в конце июня. Если же до 30 июня у нас не получится продолжить розыгрыш, то, наверное, он будет потерян. Мы рассмотрим лучшее решение для лиг и клубов», — приводит слова Чеферина издание Repubblica.

При этом футбольные функционеры настаивают на том, что сезон-2019/2020 должен быть официально завершен — либо доигран после завершения карантина, либо признано турнирное положение команд на момент остановки. В случае, если в какой-то стране не примут один из двух вариантов, предложенных УЕФА, их представителям грозит недопуск в еврокубки на следующий сезон.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА определился со сроками возобновления национальных чемпионатов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

российская граница

Российские военные вывозят свои семьи из ОРДО, где якобы нет коронавируса

Люди в масках на Красной площади

Хроники коронавируса: Москву могут закрыть, а Трамп готовится ввести карантин в США

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер