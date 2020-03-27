28.00 / 28.63 30.42 / 31.42
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

В УЕФА сообщили, когда возобновятся национальные чемпионаты

18:53 27 марта 2020 95
УЕФА
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Чиновники Европейского футбольного союза (УЕФА) рассчитывают, что из-за пандемии коронавируса национальные чемпионаты возобновятся в июне.

При этом, как сообщает авторитетное итальянское издание Corriere dello Sport, планируется одновременно продолжить соревнования в 12 европейских первенствах — именно те, в которых выступают клубы, которые продолжают свои выступления в еврокубках. Среди них и чемпионат Украины, поскольку донецкий «Шахтер» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, в первом матче обыграв на выезде немецкий «Вольфсбург» — 2:1. При этом даже ориентировочную дату возобновления национальных первенств чиновники УЕФА пока не называют.

В то же время представители Международной федерации футбола (ФИФА) провели онлайн-совещание с членами Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). По информации испанского издания Marca, в рамках общения поднимался вопрос о понижении зарплат футболистов на время карантина, спровоцированного пандемией коронавируса. В итоге, стороны пришли к общему знаменателю, что зарплаты должны быть уменьшены на 50%, а после возобновления соревнований контракты будут выполняться на прежних условиях.

Напомним, что УЕФА перенес Евро-2020 на лето следующего года, а финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы планирует провести 24 и 27 июня соответственно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси и Диего Симеоне стали самыми высокооплачиваемыми футболистом и тренером в мире.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Александр Лукашенко

«Я вам много чего интересного расскажу»: Лукашенко отличился громким заявлением о коронавирусе (видео)

Андрей Мельник

Ушел из жизни один из защитников Донецкого аэропорта

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер