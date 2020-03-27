- 19:13 Украинцы пытаются вернуться домой до закрытия границы: появилось новое видео огромной очереди
- 18:53 В УЕФА сообщили, когда возобновятся национальные чемпионаты
- 18:47 Главарь «ДНР» Пушилин запретил жителям ОРДО выезжать в Россию
- 18:37 Внеочередное заседание Рады снова перенесли
- 18:27 Коронавирус может «заехать» в квартиру на коляске или самокате: как уберечься
- 18:18 На Днепропетровщине зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
- 18:10 «Резервистов отправят бороться с распространением коронавируса»: в ВСУ развенчали очередной фейк
- 18:08 В метро Нью-Йорка вспыхнул пожар: есть жертвы
- 17:51 Ушел из жизни один из защитников Донецкого аэропорта
- 17:48 В Херсоне пьяный отец кормил шестерых детей гнилыми яблоками и хлебом из мусорного ведра
- 17:42 От лифта лучше отказаться: советы для жителей многоэтажек на время карантина
- 17:26 Отказались организовать видеосвязь: суд отложил заседание по изменению меры пресечения Антоненко
В УЕФА сообщили, когда возобновятся национальные чемпионаты
Чиновники Европейского футбольного союза (УЕФА) рассчитывают, что из-за пандемии коронавируса национальные чемпионаты возобновятся в июне.
При этом, как сообщает авторитетное итальянское издание Corriere dello Sport, планируется одновременно продолжить соревнования в 12 европейских первенствах — именно те, в которых выступают клубы, которые продолжают свои выступления в еврокубках. Среди них и чемпионат Украины, поскольку донецкий «Шахтер» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, в первом матче обыграв на выезде немецкий «Вольфсбург» — 2:1. При этом даже ориентировочную дату возобновления национальных первенств чиновники УЕФА пока не называют.
В то же время представители Международной федерации футбола (ФИФА) провели онлайн-совещание с членами Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). По информации испанского издания Marca, в рамках общения поднимался вопрос о понижении зарплат футболистов на время карантина, спровоцированного пандемией коронавируса. В итоге, стороны пришли к общему знаменателю, что зарплаты должны быть уменьшены на 50%, а после возобновления соревнований контракты будут выполняться на прежних условиях.
Напомним, что УЕФА перенес Евро-2020 на лето следующего года, а финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы планирует провести 24 и 27 июня соответственно.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси и Диего Симеоне стали самыми высокооплачиваемыми футболистом и тренером в мире.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Я вам много чего интересного расскажу»: Лукашенко отличился громким заявлением о коронавирусе (видео)
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...