В УЕФА сообщили, когда возобновятся национальные чемпионаты

Спорт

Чиновники Европейского футбольного союза (УЕФА) рассчитывают, что из-за пандемии коронавируса национальные чемпионаты возобновятся в июне.

При этом, как сообщает авторитетное итальянское издание Corriere dello Sport, планируется одновременно продолжить соревнования в 12 европейских первенствах — именно те, в которых выступают клубы, которые продолжают свои выступления в еврокубках. Среди них и чемпионат Украины, поскольку донецкий «Шахтер» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, в первом матче обыграв на выезде немецкий «Вольфсбург» — 2:1. При этом даже ориентировочную дату возобновления национальных первенств чиновники УЕФА пока не называют.

В то же время представители Международной федерации футбола (ФИФА) провели онлайн-совещание с членами Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). По информации испанского издания Marca, в рамках общения поднимался вопрос о понижении зарплат футболистов на время карантина, спровоцированного пандемией коронавируса. В итоге, стороны пришли к общему знаменателю, что зарплаты должны быть уменьшены на 50%, а после возобновления соревнований контракты будут выполняться на прежних условиях.

Напомним, что УЕФА перенес Евро-2020 на лето следующего года, а финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы планирует провести 24 и 27 июня соответственно.

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