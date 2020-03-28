Хроники коронавируса: Москву могут закрыть, а Трамп готовится ввести карантин в США

Мир

В субботу, 28 марта, число инфицированных коронавирусом перевалило в мире за 650 тысяч и составляет теперь 650 тысяч 729 человек. За последние сутки выявлено 54 тысячи 417 новых зараженных. Количество случаев с летальным исходом составляет уже 30 тысяч 299. За сутки добавилось еще 2 957 смертей. Уровень смертности достиг 18%. В больницах или в самоизоляции находятся 480 тысяч 875 больных, из них в очень тяжелом или критическом состоянии — 25 тысяч 226 человек. Выздоровели или выписаны из больниц с условием соблюдения режима полной самоизоляции 139 тысяч 555 человек.

США

Соединенные Штат сохраняют лидерство по общему числу инфицированных (их в стране уже 116 тысяч 326 человек) и по количеству новых случаев заражения за сутки — 12 тысяч 200. За субботу, 27 марта, в США скончались еще 247 носителей COVID-19. Общее число умерших составляет теперь 1 943 человека.

Подавляющее большинство смертей зафиксировано в штате Нью-Йорк. Статистика показывает, что здесь коронавирус убивает человека каждые 17 минут. Президент США Дональд Трамп впервые опустил возможность введения двухнедельного карантина в штате Нью-Йорк. Он сделал такое заявление, даже не обсудив его с губернатором Эндрю Куомо.

Трамп высказался довольно туманно: «Мы не должны этого делать, но существует возможность, что наступит время, когда мы все же введем карантин — короткий, недели на две в Нью-Йорке, возможно, в Нью-Джерси и некоторых округах Коннектикута. Мы продолжает наблюдать за ситуацией и обдумываем решение. Во многих штатах уже есть эта инфекция. Меня спрашивают, думаю ли я об этом. Мы еще раз оценим. Возможно, введем карантин на короткий период…»

Президент США заявил, что его страна произведет 100 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции легких за 100 дней и предоставит часть из них другим странам. Он ввел в действие закон «Об оборонном производстве» от 1950 года, который позволяет привлекать мощности любых частных компаний для военных нужд.

Кроме того, Трамп подписал указ о готовности резервистов для борьбы с коронавирусом. По мнению президента, это позволит мобилизовать медперсонал.

В субботу, 28 марта, стало известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило тест на COVID-19, который дает результат не более, чем за 15 минут. Об этом сообщила компания-разработчик теста Abbott Laboratories. Она утверждает, что положительный результат становится известен уже через пять минут, отрицательный — через 13 минут. Компания намерена выпускать по 50 тысяч таких тестов ежедневно. Все они будут поставляться Министерству здравоохранения США.

ИТАЛИЯ

Италия удерживает первое место по количеству смертей от коронавируса за все время пандемии (10 тысяч 23 человека) и за последние сутки (889 человек). Страна находится на втором месте после США по числу инфицированных — 92 тысячи 472 человека. За 27 марта выявлено 5 974 новых зараженных COVID-19.

В городе Римини выписался из больницы 101-летний мужчина, победивший коронавирус. Как сообщили местные власти, он родился в самый разгар пандемии гриппа, известного как «испанка». Она убила 50 миллионов человек в 1919 году.

В субботу, 28 марта, газета Il Sole 24 Ore опубликовала интервью с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Он заявил об открытой конфронтации с канцлером Германии Ангелой Меркель во время шестичасовой видеоконференции 26 марта, в которой приняли участие лидеры 27 стран Евросоюза. «Это не разногласия. Это жесткая и откровенная конфронтация по поводу дальнейшего курса ЕС», — подчеркнул Конте.

Итальянский премьер уверен, что Евросоюз лишится своего предназначения, если не сумеет выработать эффективный ответ на пандемию коронавируса и на связанный с ней экономический кризис. «Если Европа не справится с этой беспрецедентной задачей, вся наша европейская структура утратит для людей смысл существования», — предупредил Конте.

Как выяснилось, в ходе совещания Италия и Испания, которые пострадали от пандемии сильнее других стан ЕС, настаивают на проведении первой в истории союза эмиссии общеевропейских бондов. Это необходимо для привлечения крупных заимствований с целью стимулирования экономики. Выработать решение так и не удалось. Все, чего добился Конте, это поручить министрам финансов стран ЕС в течение двух недель сформулировать подход Брюсселя, который устроит Италию и Испанию. Понять Конте можно. Италия первой в Евросоюзе (еще 12 марта) практически заморозила все производство. Не работают также рестораны, кафе, бары, кинотеатры и многие другие заведения. Экономику ждет коллапс.

ИСПАНИЯ

Испания обогнала Италию по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За 28 марта в стране выявили еще 6 529 инфицированных. Общее число зараженных в Испании — 72 тысячи 248 человек. Скончались 5 812 зараженных. За сутки зафиксировано 674 новых случая с летальным исходом.

Правительство Испании отдало приказ военным помогать в транспортировке тел умерших от COVID-19. Из-за большого количества смертей похоронные бюро, морги и крематории уже не справляются.

В субботу, 28 марта, в Испании объявили о временном закрытии всех промышленных предприятий в стране, кроме жизненно важных.

На помощь Испании пришел Китай. Вечером 28 марта в Мадриде приземлился Airbus, доставивший из Пекина почти 4 миллиона защитных масок. В ближайшие дни таких спецрейсов будет несколько. Китайцы решили помочь с масками не только Италии и Испании, но и Германии, Франции и Великобритании.

ГЕРМАНИЯ

В ФРГ за последние сутки выявлено 5 330 новых инфицированных. Их общее число в стране составляет теперь 56 тысяч 202 человека. За день умерли 52 зараженных. Это самое большое количество смертей за сутки с начала пандемии в стране. Всего в Германии коронавирус унес жизни 403 человек.

Столь незначительное количество смертей при таком большом числе инфицированных попытался объяснить ведущий немецкий вирусолог Кристиан Дростен. Он дал интервью немецкому изданию Zeit. Дростен уверен, что секрет кроется в масштабе тестирования. В Германии проводят диагностику массово, независимо от того, есть у человека симптомы COVID-19 или нет. Поэтому в большинстве своем носителей коронавируса удавалось пока выявить на ранней стадии. А в Италии и Испании «в первую очередь, тестируют тех, кто попадает в больницы».

«Населению там известно, что тестов не хватает, поэтому даже при наличии симптомов люди остаются дома, а если самочувствие ухудшается — едут в больницу. Туда они поступают уже с затрудненным дыханием, по сути, их приходится сразу класть в реанимацию. И только в этот момент их тестируют. Поэтому и средний возраст зарегистрированных пациентов значительно выше, чем у нас. Я исхожу из того, что очень много молодых итальянцев либо инфицированы, либо уже перенесли инфекцию и не попали в статистику. Это объясняет столь высокую смертность от вируса в Италии», — сказал немецкий вирусолог.

«Если у человека обнаружен вирус, мы можем считать всю его семью инфицированной, даже не проводя тест. Если сразу принять всех членов семьи за инфицированных, можно сэкономить большое количество тестов и сразу оставить всю семью на карантине», — подчеркнул Дростен.

Он не исключает, что «обществу придется жить в режиме чрезвычайной ситуации около года». «Но не думаю, что все будет также, как сейчас. Ограничительные меры можно и нужно будет корректировать. Какие-то запреты отменят. Но внукам, возможно, придется сдавать тест, прежде чем навестить бабушку с дедушкой, чтобы убедиться, что они их не заразят», — добавил вирусолог.

РОССИЯ

Правительство Михаила Мишустина прияло решение полностью закрыть границы Российской Федерации с полуночи 30 марта. Будет временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы.

Общее число инфицированных в России составляет 1 264 человека. За последние сутки добивалось 228 новых случаев. Впервые зафиксированы смерти от коронавируса за пределами Москвы. Один пациент умер в Оренбургской области, другой — в Санкт-Петербурге.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на четыре осведомленных источника, сообщает, что власти российской столицы всерьез рассматриваю возможность закрыть Москву на въезд и выезд. В правительстве Москвы комментировать эту информацию отказываются.

Между тем в отдельных регионах России местные власти уже ввели строгие ограничительные меры. В Карелии с 29 марта по 4 апреля приостановлена работа всех видов общественного транспорта, закрываются торговые центры, рестораны, кафе, магазины (за исключением продуктовых). Временно запрещено посещать туристические объекты, церкви и другие религиозные учреждения.

Власти Чечни закрыли въезд в Грозный. Попасть в город могут лишь его жители, а также работники организаций и компаний, поставляющих продукты питания и предметы первой необходимости. Также ограничено перемещение жителей по территории всей Чечни.

Последние данные по пандемии коронавируса в Украине «ФАКТЫ» регулярно сообщают в этом материале.

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