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Стало известно о новой жертве коронавируса в Украине: заразились уже 356 человек
В Украине подтвержден новый, уже девятый, случай смерти от коронавируса. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Всего за день 28 марта были выявлены 45 новых случаев заболевания. По состоянию на 22.00, общее число заболевших достигло 356. Пять человек считаются выздоровевшими.
В случае с девятой жертвой COVID-19 пока не ясно, новый ли это случай, либо же подтверждение коронавируса у одного из ранее умерших. Подробную информацию Минздрав обещает опубликовать в 10.00 29 марта.
Напомним, в Украине зафиксировано несколько случаев, когда коронавирусом заразились врачи после контакта с заболевшим пациентом. Отправлены на карантин роддом и онкодиспансер в Виннице, пульмонологическое отделение больницы в Кременчуге.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..