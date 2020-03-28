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Украина

Пешком, на велосипедах и с детьми: киевляне массово прогуливаются по набережной в разгар карантина (видео)

23:18 28 марта 2020 266
карантин
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Жители Киева не особо вняли призывам серьезно отнестись к соблюдению карантина. С установлением теплой погоды парки города заполнены отдыхающими. Люди выбираются на природу целыми семьями.

Показательное видео со столичной Оболони опубликовал в Facebook житель Киева Александр Гончаров. Толпы людей гуляют по парку «Наталка» и по Оболонской набережной. Выехали на прогулку велосипедисты и скутеристы. Маски во время прогулки не пользуются популярностью, их любят носить, спустив на шею, либо вообще не надевают.

Автор видео обратил внимание, что патрулирующие зеленую зону представители Нацгвардии и полиции замечаний прохожим не делали.


Напомним, такая же ситуация с толпами отдыхающих наблюдается и в других парках Киева. А тем временем общеукраинский карантин было решено продлить до 24 апреля.

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