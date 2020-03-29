Деньги

Триллионы в США и треть миллиарда в Украине: как страны помогают своим экономикам во время пандемии

Подсчитав, какими убытками обернется пандемия коронавируса для экономики, страны мира уже сейчас взялись за разработку антикризисного плана. В зависимости от страны программы включают либо выплаты крупным предприятиям, либо поддержку малого бизнеса, либо комбинацию двух факторов. Суммы также отличаются на несколько порядков.

Как подсчитали журналисты «ГОРДОН», Украина на антикризисные меры собралась выделить 365 млн долларов. Вся сумма — это выплаты по тысяче гривен каждому из 10 миллионов малообеспеченных пенсионеров (с пенсией меньше 5 тыс. грн). Какие-либо выплаты и компенсации для бизнеса не предполагаются.

В Польше собираются потратить на поддержку экономики 46 млрд долларов. Солидная часть этой суммы пойдет на то, чтобы компенсировать расходы компаниям, не уволившим в кризис сотрудников.

В Чехии государство обеспечит вливание в экономику 597 млн долларов. Сюда входят беспроцентные займы компаниям, выплаты самозанятым гражданам, компенсации компаниям, кто пострадал от карантина либо столкнулся с падением спроса.

В Германии выделяют на ликвидацию экономических последствий пандемии 802 млрд долларов. Львиная часть — 500 млрд долларов — это будут государственные инвестиции в частные компании, государственные гарантии по кредитам.

Наибольшую сумму для своей экономики зарезервировали в США — 2,2 трлн долларов. Американцы с годовой зарплатой до 75 тыс. долларов получат 1200 долларов помощи, а безработные — доплату по 600 долларов в неделю. По 500 долларов получат семьи на каждого из детей.

Напомним, в МВФ предупредили, что экономический кризис после пандемии коронавируса будет хуже, чем в 2008 году. Пандемия приведет к сокращению мировой экономики уже в 2020 году.

По подсчетам экономистов, за 30 дней карантина экономика Украины может потерять примерно 250 млрд грн в виде товарной продукции, услуг и работ. А после завершения карантина сотни тысяч украинцев могут остаться без работы.

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