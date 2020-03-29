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В Украину доставили сотни тысяч респираторов и почти два милиона масок из Китая (фото, видео)
Второй самолет из Китая с партией противоэпидемических средств приземлился 29 марта в аэропорту «Борисполь». Об этом написал в Facebook замруководителя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.
«Второй самолет из Китая со средствами защиты для врачей, полиции, военных уже в Борисполе», — сообщил он.
По его словам, эта партия включает 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты. На данный момент этот груз едет на логистический склад и в обед уедет в каждый регион Украины.
«Самолет ночью вылетает за следующим грузом в Китай. Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты», — написал Кирилл Тимошенко.
Он также сообщил, что ночью прибудут 100 тысяч ПЦР-тестов отдельной доставкой.
Также стало известно, что США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 миллиона долларов для противодействия эпидемии коронавируса.
«Оказанная помощь направлена на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID19 далее», — говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.
Как писали «ФАКТЫ», 23 марта в Киеве приземлился военный самолет Ил-76, который спецрейсом из Китая привез в Украину медицинские средства для борьбы с COVID-19. Тогда в Украину доставили 250 тысяч быстрых тестов и 521 систему проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), 80 тысяч респираторов, 10 тысяч комбинезонов защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, 500 тысяч трехслойных масок.
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