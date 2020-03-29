Отец знаменитого боксера умер от коронавирурса

Спорт

Знаменитый британский боксер-полутяж Энтони Ярд, выигравший 19 из 20 боев в профессиональной карьере (в августе 2019-го он проиграл россиянину Сергею Ковалеву поединок за титул чемпиона мира по версиии WBO), рассказал, что коронавирус забрал у него отца.

«Я очень закрытый человек, и до сих пор в состоянии шока, но, возможно, эта информация заставит кого-то остаться дома. Мой отец скончался от коронавируса. Он был здоровым и не испытывал проблем. Чем меньше людей соблюдает карантин, тем больше это будет распространяться. Я не врач, но знаю: чем реже вы будете покидать дом, тем выше шансы остаться здоровыми. Это серьезно, и не стоит рисковать», — написал Энтони Ярд в Instagram.

Отметим, что Энтони Ярд должен был драться 11 апреля в О2 Arena в Лондоне в андеркарте боя Джо Джойс — Даниэль Дюбуа против своего соотечественника Линдона Артура, но вечер бокса отменили из-за распространения COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жертвой коронавируса стал экс-президент «Реала» Лоренцо Санс.

Фото Boxing Scene

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