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Политика

Зеленский поручил обеспечить все аптеки медицинскими масками по "нормальной" цене

16:16 29 марта 2020 217
Владимир Зеленский
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабмина и главных государственных ведомств, ответственных за борьбу с распространением вируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

«Уже второй самолет привез сегодня средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование. У производителей огромные очереди за вещами, необходимыми для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать закупки неделями. На следующей неделе мы ожидаем прибытие еще нескольких самолетов», — заявил он.

Совещание проводилось с помощью средств связи. В нем приняли участие руководители и представители правительства, правоохранительных органов, Генерального штаба, СНБО.

«В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по нормальным, доступным. И важно, чтобы были защищены наши медики, ведь они сегодня фактически на передовой. Должны быть защищены нацгвардейцы и обязательно — наши военные», — подчеркнул президент.

На совещании также обсуждалась готовность учреждений здравоохранения к принятию больных коронавирусом и обустройства новых объектов для обсервации тех, у кого может быть подозрение на болезнь.

Также участники обсудили изменения в бюджет, ведь в условиях антикризисных мер «некоторое финансирование нужно будет перенаправить на предотвращение распространения инфекции коронавируса».

Как писали «ФАКТЫ», 29 марта второй самолет из Китая с партией противоэпидемических средств приземлился в аэропорту «Борисполь». Эта партия включает 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты. Этот груз доставили на логистический склад и потом его отправили в каждый регион Украины.

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