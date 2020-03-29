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Спорт

Чемпион мира по боксу показал, как правильно бить жену на карантине: скандальное видео

17:21 29 марта 2020 188
Билли Джо Сондерс
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Действующий чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе, 30-летний британский боксер Билли Джо Сондерс (29 побед, 14 из них нокаутом, ни одного поражения) опубликовал видеоурок, в котором показал, как правильно бить жену во время карантина.

На видео непобедимый британец отрабатывает удары по боксерской груше, рассказывая при этом, как «ударить в челюсть», а затем «добить» супругу, которая достала своей руганью во время домашней самоизоляции.

Скандальный ролик у себя в Twitter выложил журналист Майкл Морган после того, как сам боксер удалил публикацию. Морган отметил, что ролик получился не развлекательным, несмотря на намерение боксера. Сондерс уже принес извинения по поводу ролика и заявил о своей нетерпимости к домашнему насилию.

«Я бы никогда не стал закрывать глаза на домашнее насилие. Если бы я увидел, как мужчина трогает женщину, я бы разорвал его на куски. У меня самого есть дочка. Если бы мужчина коснулся ее хотя бы пальцем, я бы также положил этому конец. Извиняюсь, если я обидел женщин. Да хранит вас Господь», — написал Билли Джо Сондерс.

Кстати, недавно Сондерс позвонил в авиакомпанию, рейсом которой его друзья должны были лететь, и сообщил, что у пары спортсменов есть подозрение на коронавирус. Как сообщает издание Mirror, боксера с тренером в итоге не пустили на рейс. Джош и Бен, естественно, оказались не в восторге от шутки Билли и сообщили, что у них теперь большие проблемы. Сам Сондерс оправдал поступок тем, что действительно подозревал у британцев заболевание, но все равно принес свои извинения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у звезды британского бокса Ярда от коронавируса умер отец.

Фото Boxing Scene

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