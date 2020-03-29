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На Черкасчине пьяный полицейский стал виновником смертельного ДТП
Водителя роты конвойной службы Главного управления Нацполиции в Черкасской области подозревают в совершении смертельного ДТП. Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего»). Напомним, вольнонаемный работник Кременецкого отдела полиции Тернопольской области сбил шедшую по обочине дороги супружескую пару.
Как сообщает пресс-центр Государственного бюро расследований, ДТП произошло 28 марта 2020 года около 17:40 в селе Заячковка Христиновского района.
Полицейский, управляя автомобилем Daewoo во время движения на закругленном участке улицы, не справился с управлением и допустил выезд на обочину и протаранил дерево.
В результате столкновения произошло возгорание авто, один из его пассажиров от полученных травм погиб на месте происшествия, другая пассажирка и водитель с телесными повреждениями были госпитализированы.
Проверка показала, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказанности вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Напомним, ранее в результате столкновения служебного авто полиции ВАЗ-2107 с автомобилем Volkswagen Passat погиб начальник сектора уголовного розыска подразделения полиции Херсонской области, а в феврале полицейский в Хмельницкой области насмерть сбил велосипедистку.
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