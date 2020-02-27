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На Хмельнитчине полицейский насмерть сбил женщину на велосипеде (фото)
Вечером в среду, 26 февраля, в Красиловском районе Хмельницкой области полицейский на автомобиле сбил велосипедистку — женщина погибла на месте. Ранее в Броварах водитель-полицейский сбил двоих мужчин на пешеходном переходе, один из которых погиб на месте.
Как сообщают в Госбюро расследований, ДТП произошло около 20:35 в селе Щиборивка. Водитель Skoda Octavia вызвал «скорую» и полицию. По предварительным данным, правоохранитель был трезв.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное производство.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тернопольской области в селе Великие Млиновцы находившийся за рулем автомобиля Mercedes вольнонаемный работник Кременецкого отдела полиции — ведущий инспектор сектора логистики — сбил шедшую по обочине дороги супружескую пару.
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Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...