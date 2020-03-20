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На Херсонщине трагически погиб полицейский (фото)
В Херсонской области в результате столкновения служебного авто полиции ВАЗ-2107 с автомобилем Volkswagen Passat погиб начальник сектора уголовного розыска подразделения полиции. Напомним, в начале года помощник нардепа устроил автогонки с полицейскими, да еще и угрожал им расправой.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, еще один правоохранитель пострадал, также медицинская помощь понадобилась водителю иномарки.
По предварительным данным, неподалеку от села Надеждовка (Чаплинский район) водитель Volkswagen Passat во время обгона выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение со служебным автомобилем районного подразделения полиции.
Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение»).
Справедливости ради стоит отметить, что и полицейские оказываются виновными в совершении смертельных ДТП. Так, на Хмельнитчине полицейский насмерть сбил женщину на велосипеде, а в Мариуполе ДТП с пострадавшими устроил правоохранитель из Киева.
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