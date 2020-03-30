- 05:15 Трагедии удалось избежать: возле аэропорта "Львов" горел газопровод
- 04:34 Не похоже на грипп или простуду: инфицированная COVID-19 британка рассказала, как проявляется заболевание
- 04:13 Не рынок земли: Разумков рассказал, какие вопросы рассмотрят на внеочередном заседании Рады
- 03:28 Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 720 тысяч
- 02:59 Коронавирус безжалостен: супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день от COVID-19
- 02:08 Коронавирус наступает: в Черновицкой области еще 16 человек инфицированы COVID-19
- 01:52 Доллар по 29,5: Кабмин обновил макропрогноз на 2020 год (инфографика)
- 00:58 "Намордник надень!": "слуги народа" Тищенко и Куницкий схлестнулись на заседании фракции
- 00:37 Все на борьбу с коронавирусом: сегодня ночью Билли Айлиш, Мэрайя Кэри и Элтон Джон примут участие в онлайн-концерте
- 00:37 День ангела Алексея: красивые открытки и поздравления
- 00:08 Рада в понедельник назначит новых министров: в "Слуге народа" назвали кандидатов на "вылет"
- 29.03 23:45 Человечеству предрекли катастрофическую нехватку презервативов
Трагедии удалось избежать: возле аэропорта "Львов" горел газопровод (видео)
Недалеко от взлетной полосы аэропорта «Львов», где ранее был зафиксирован опасный инцидент, неизвестные лица подожгли сухую траву и деревья, вследствие чего загорелся газопровод среднего давления.
Об говорится в сообщении АТ «Львовгаз» на странице в Facebook.
Отмечается, что из-за высокой температуры произошло разрушение полиэтиленовой трубы в месте выхода из земли и переходе на стальной надземный газопровод.
«…Благодаря прекращению газоснабжения пожар удалось локализовать», — говорится в сообщении.
Без газоснабжения остается с. Скнылив. Возобновить газоснабжение планируют 30 марта, «ориентировочно в обед, после замены аварийного участка газопровода».
«Львовгаз» обратится в правоохранительные органы для того, чтобы найти виновных в поджоге и привлечь к ответственности.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Закарпатье из-за поджогов сухой травы несознательными гражданами возник сильный пожар. Пламя перекинулось на территорию Карпатского биосферного заповедника и могло уничтожить знаменитую Долину нарциссов, природную жемчужину Закарпатья. Только благодаря тому, что огонь вовремя выявили и потушили, ущерб ограничился сгоревшей травой и подстилкой из сухих листьев.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Не похоже на грипп или простуду: инфицированная COVID-19 британка рассказала, как проявляется заболевание
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.