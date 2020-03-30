Трагедии удалось избежать: возле аэропорта "Львов" горел газопровод (видео)

Происшествия

Недалеко от взлетной полосы аэропорта «Львов», где ранее был зафиксирован опасный инцидент, неизвестные лица подожгли сухую траву и деревья, вследствие чего загорелся газопровод среднего давления.

Об говорится в сообщении АТ «Львовгаз» на странице в Facebook.

Отмечается, что из-за высокой температуры произошло разрушение полиэтиленовой трубы в месте выхода из земли и переходе на стальной надземный газопровод.

«…Благодаря прекращению газоснабжения пожар удалось локализовать», — говорится в сообщении.

Без газоснабжения остается с. Скнылив. Возобновить газоснабжение планируют 30 марта, «ориентировочно в обед, после замены аварийного участка газопровода».

«Львовгаз» обратится в правоохранительные органы для того, чтобы найти виновных в поджоге и привлечь к ответственности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Закарпатье из-за поджогов сухой травы несознательными гражданами возник сильный пожар. Пламя перекинулось на территорию Карпатского биосферного заповедника и могло уничтожить знаменитую Долину нарциссов, природную жемчужину Закарпатья. Только благодаря тому, что огонь вовремя выявили и потушили, ущерб ограничился сгоревшей травой и подстилкой из сухих листьев.

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