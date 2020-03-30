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- 09:17 Из-за коронавируса в Украину срочно вернулись почти 150 тысяч человек
Из-за коронавируса в Украину срочно вернулись почти 150 тысяч человек
Из-за пандемии коронавируса в мире в Украину вынужденно вернулись уже 144 698 сограждан. Соответствующую оперативную информацию обнародовало Министерство иностранных дел. Напомним, вывезенный из Вьетнама украинец извинился за маты в адрес Украины.
На карантине за границей находятся 174 украинца (в т.ч. в Польше — 107, в Бразилии — 16, в Италии — 10, Вьетнаме — 9, в Германии — 7, Нигерии — 6, Румынии — 5, Объединенных Арабских Эмиратах — 3, США — 2, а также по одному — в Азербайджане, Бельгии, Катаре, Китае, Молдове, Нидерландах, РФ, Черногории и Швейцарии).
27 украинцев проходят за рубежом лечение (в т.ч. в Италии — 5 человек, в Доминикане и Германии — по 4, в Австрии — 3, Нигерии и Польше — по 2, Испании, США и Швейцарии — по одному).
Кроме того, известно о восьми излечившихся от COVID-19 украинцах, и о четырех умерших за рубежом гражданках Украины.
Напомним, в аэропорт «Борисполь» в 02:40 30 марта прилетели два самолета с гражданами Украины из Дохи (Катар), которых обязали отправиться на обсервацию.
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