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Украина

Из-за коронавируса в Украину срочно вернулись почти 150 тысяч человек

9:17 30 марта 2020 224
Прибытие самолета
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Из-за пандемии коронавируса в мире в Украину вынужденно вернулись уже 144 698 сограждан. Соответствующую оперативную информацию обнародовало Министерство иностранных дел. Напомним, вывезенный из Вьетнама украинец извинился за маты в адрес Украины.

На карантине за границей находятся 174 украинца (в т.ч. в Польше — 107, в Бразилии — 16, в Италии — 10, Вьетнаме — 9, в Германии — 7, Нигерии — 6, Румынии — 5, Объединенных Арабских Эмиратах — 3, США — 2, а также по одному — в Азербайджане, Бельгии, Катаре, Китае, Молдове, Нидерландах, РФ, Черногории и Швейцарии).

27 украинцев проходят за рубежом лечение (в т.ч. в Италии — 5 человек, в Доминикане и Германии — по 4, в Австрии — 3, Нигерии и Польше — по 2, Испании, США и Швейцарии — по одному).

Кроме того, известно о восьми излечившихся от COVID-19 украинцах, и о четырех умерших за рубежом гражданках Украины.

Напомним, в аэропорт «Борисполь» в 02:40 30 марта прилетели два самолета с гражданами Украины из Дохи (Катар), которых обязали отправиться на обсервацию.

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