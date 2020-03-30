27.91 / 28.73 30.50 / 31.60
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинцы устроили очередной протест, отказываясь от обсервации: что происходит в "Борисполе"

8:16 30 марта 2020 215
Украинцы устроили очередной протест, отказываясь от обсервации: что происходит в «Борисполе»
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В аэропорт «Борисполь» в ночь на 30 марта прилетели два самолета с эвакуированными из Дохи (Катар) украинцами, которых отправили на обязательную двухнедельную обсервацию.

В аэропорту самолет встретили полиция и нацгвардейцы, сообщает OBOZREVATEL.

Прибытие самолета

Однако оказалось, что требование об обязательной (платной) обсервации стало неожиданностью для пассажиров самолета, поэтому прибыв в Украину, они начали прорываться к выходу из самолетов.

Тем не менее выход оказался закрыт, а людям разрешили пройти только к автобусам ГСЧС, которые должны были доставить пассажиров к месту обсервации.

Туристы заявили, что готовы пройти тесты на коронавирус и отправиться на самоизоляцию, однако им также отказали.

Местом обсервации для первой группы туристов стал отель «Козацький» в центре Киева. Туда их завели через «черный ход», и здание тут же опечатали.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как эвакуированные из Вьетнама из-за пандемии коронавируса украинцы отказались от обсервации и силой прорвались из аэропорта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сбежавший из Борисполя украинец

Вывезенный из Вьетнама украинец, сбежавший из Борисполя, извинился за маты в адрес Украины

Украинцы устроили очередной протест, отказываясь от обсервации: что происходит в «Борисполе»

Украинцы устроили очередной протест, отказываясь от обсервации: что происходит в "Борисполе"

Алексей Теплый

Теплый Алексей 2020: открытки и поздравления с Днем ангела

Путин

Путина могут убить, он совершил страшное преступление, — Слава Рабинович

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер