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Украина

Вывезенный из Вьетнама украинец, сбежавший из Борисполя, извинился за маты в адрес Украины

8:03 30 марта 2020 676
Сбежавший из Борисполя украинец
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

В социальных сетях продолжается негодование по поводу поведения украинских пассажиров, которых вернули из Вьетнама. Напомним, они отказались ехать на двухнедельную резервацию и сбежали из аэропорта «Борисполь», выломав двери.

Один из них — пользователь с ником Usi Izhik опубликовал видео побега, в котором сказал, что они «прорвали оборону. ***чую Украину». Последняя фраза вызвала сильное негодование у тысяч наших сограждан, которые, не стесняясь, высказывались на страничках парня в Facebook и Instagram.

Многие, в частности, задавались вопросом, зачем при таком отношении к родной стране, в неё возвращаться.

Уже ночью мужчина записал новые видео, в которых объяснился за свое поведение. Отдельным видео он извинился за обидную фразу в адрес Украины, сказав, что её якобы вырвали из контекста и она была сказана на эмоциях.

 

В другом видео парень рассказывает, что борт из Вьетнама был оплачен вьетнамской стороной, которые хотели забрать своих граждан. При этом украинцев вернули домой абсолютно бесплатно. При этом он подчеркнул, что украинское посольство отработало «хорошо».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Усы (@usi.izhik)

Как стало известно утром, пассажиры рейса из города Доха (Катар) отказались покидать самолет из-за необходимой обсервации.

Причиной обязательной обсервации или самоизоляции является пандемия коронавируса. Из-за заражения коронавирусом на территории Украины умерли уже 4 человека. В связи с эпидемией страна практически полностью перешла в режим карантина, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро, а в других крупных городах общественный транспорт возит людей только по спецпропускам.

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