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Знаменитый Роналдиньо выиграл футбольный турнир в тюрьме (фото)
Чемпион мира, победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка Америки бразилец Роналдиньо продолжает играть в футбол и после того, как за попытку пересечь границу с поддельным паспортом был задержан и отправлен в тюрьму в Парагвае.
За колючей проволокой был устроен турнир, и в финале команда, за которую выступал Роналдиньо, одержала уверенную победу — 11:2. Причем, сам экс-футболист, становившийся в свое время чемпионом Италии и Испании, забил пять голов и шесть раз помог отличиться своим партнерам.
В качестве приза команда бразильца получила довольно необычный трофей – 16-килограммового жирненького поросенка.
Не остался в стороне от «достижения» Роналдиньо и знаменитый карикатурист Омар Монами. «Новый Костолом: Роналдиньо стал футбольным королем парагвайской тюрьмы», – подписал свою работу художник, отослав тем самым к известному фильму «Костолом» со знаменитым Винни Джонсом, бывшим футболистом английского «Уимблдона», в главной роли.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболиста сборной Италии Фабрицио Микколи отправили в тюрьму за связь с мафией.
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