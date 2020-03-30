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Ученый пытался изобрести устройство от коронавируса и попал в больницу с застрявшими в носу магнитами
Молодой астрофизик Дэниел Рирдон из австралийского города Мельбурн решил провести время на карантине с пользой для человечества. 27-летний ученый задумал создать защитное устройство от коронавируса, которое помогало бы людям не касаться своих лиц — что уменьшило бы риск заражения COVID-19.
Устройство должно было представлять собой ожерелье с детектором магнитного поля, которое издавало бы предупреждающий сигнал при попытке поднести к лицу руку, на которой был магнитный браслет. Однако получилось наоборот: ожерелье все время пищало, и отключить этот звук можно было, лишь приблизив руку к лицу.
Рирдон, который работает в Технологическом Университете Суинберн, в конце концов утомился и начал просто забавляться с магнитами. Сначала прикрепил их к мочкам ушей, потом засунул два магнита в ноздри, соединив их с другой парой магнитов, закрепленной снаружи носа. Но, когда он снял внешнюю пару, внутренняя пара застряла в носу.
Дэниел попытался вытащить ее при помощи двух оставшихся магнитов, но ничего не вышло. После 20 минут безуспешных попыток он обратился к услугам Google, где выяснил, что такая же проблема была у некоего 11-летнего мальчика. Предлагалось решение — использовать больше магнитов.
«Я тянул вниз, пытаясь вытащить магниты, но они слиплись и выскочили из рук. И эти магниты застряли в моей левой ноздре, а еще один засел в правой. К этому моменту магниты у меня закончились», — рассказал Рирдон изданию The Guardian.
Последняя попытка — использовать плоскогубцы — также успехом не увенчалась.
В конце концов ученый поехал в больницу. Врачи, используя обезболивающий спрей, сумели вытащить три магнита из носа, а четвертый сам выпал ему в горло — так что пациент едва не подавился.
Врачи сочли ситуацию смешной, заявив, что этот случай демонстрирует, до чего может довести скука в самоизоляции.
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