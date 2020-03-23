Мир

Это перезагрузка: известный режиссер рассказал, как с пользой провести карантин (видео)

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников полтора года провел под домашним арестом (его задержали в августе 2017 года по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных Министерством культуры России на театральные проекты). Серебренникову было запрещено посещать репетиции в театре, пользоваться интернетом, разговаривать по телефону. Общаться ему разрешалось только с адвокатами.

На днях он поделился своим горьким опытом на YouTube. Наверняка его советы сегодня пригодятся многим.

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Вот что рекомендует Серебренников.

Помнить, что это не наказание, а подарок судьбы.

Попытаться разобрать свою жизнь по полочкам.

Фиксировать все, что с вами происходит, — что поели, что сделали, о чем подумали.

Читать толстые книги, которые когда-то купили, но до них не дошли руки.

Заняться собой — спортом, йогой, физкультурой.

Раскрыть свой творческий потенциал — рисовать, писать стихи или плести макраме.

Начать писать мемуары и подробно рассказать про свою жизнь честно, начиная с первого дня, который удалось вспомнить.

Учить и практиковать иностранные языки.

Отказаться от терминов «карантин» и «самоизоляция» и называть свой опыт обнулением, перезагрузкой и отдыхом. Можно использовать это время, чтобы созвониться с давними друзьями и близкими, вспомнить первую любовь, педагогов и поблагодарить их.

Делать то, что нравится — смотреть фильмы, слушать музыку, заниматься сексом, рассаживать растения или шить платья. Пусть каждый день в домашнем расписании будет важный пункт — получать удовольствие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Национальный музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко предлагает совершить виртуальную экскурсию.

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