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- 13:00 120 тонн медицинских товаров за четыре дня бесплатно развезет по областям «Новая почта»
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120 тонн медицинских товаров за четыре дня бесплатно развезет по областям «Новая почта»
В ходе недавней встречи президента Украины с представителями отечественного бизнеса ведущие игроки отраслей договорились консолидировать усилия в борьбе со смертоносным вирусом. Являясь крупнейшей службой доставки в Украине, компания «Новая почта» обязалась обеспечить государство бесплатной доставкой грузов в медицинские учреждения по всей территории страны. 26 марта 2020 года этот проект стартовал.
В координации с Офисом президента «Новая почта» доставит в больницы 24 областей и города Киева крупную партию средств индивидуальной защиты и медицинских приборов. Медики получат более 6 млн пар защитных перчаток, 7,5 тыс. шапочек, 14 тыс. пар бахил, 19,5 тыс. термометров, более 3,6 тыс. пульсоксиметрических датчиков для детей и взрослых, около 5 тыс. вирусо-бактериальных фильтров и прочее. В общей сложности больницам направлено 6,5 млн единиц медицинских товаров.
По словам руководства компании, доставка будет выполнена в течение пяти дней — с 26 по 30 марта. Первые почтовые машины уже отправились в путь. Компания задействовала 6 фур, каждая из которых привезла по 20 тонн груза на сортировочные терминалы, после чего посылки направят во все области Украины. Доставка груза будет выполнена бесплатно.
«Как и в 2014 году каждый украинский бизнес просто обязан сделать все, что в его силах, чтобы защитить Украину от страшной угрозы. Мы сделаем то, что умеем лучше всего — быстро и качественно доставим рекордную партию медицинских товаров в больницы по всей Украине. Компания выполнит это бесплатно, соблюдая все наши стандарты по скорости. Несмотря на все сложности, наша логистика и инфраструктура работают надежно и безопасно, жители Украины и украинский бизнес могут рассчитывать на «Новую почту!» — заявил соучредитель компании «Новая почта» Вячеслав Климов.
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