Украина

Скандальный российский актер Алексей Панин, которого одесситы заставили извиняться за антиукраинские заявления, комментируя аннексию Россией украинского полуострова, заявил, что ему стыдно не за Крым, а за президента РФ Владимира Путина, передает «Гордон».

Отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о том, не стыдно ли ему за давнишние слова о российском Крыме, Панин сказал: «Я в то время видел отношение крымчан к России. И говорил об этом не потому, что я такой оголтелый дебил. Мне крымчане рассказывали, что „да, мы хотим в Россию, да, мы хотим туда“. Стыдно, конечно. Стыдно не за Крым — стыдно за нашего президента, наверное. Стыдно за нашу власть. За это стыдно».

Говоря о своей позиции после аннексии полуострова, актер заявил, что он «не политик» и что «просто свое мнение брякнул». «Если бы я был на месте Путина, наверное, я так же бы поступил. Но он нарушил закон. Это я все прекрасно понимаю», — сказал Панин и добавил: «Никакого референдума не было. Так же, как и не было никаких честных выборов в России».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Панин во время поездки в Крым по мосту через Керченский пролив, сказал спасибо Путину за Крымский мост, во время строительства которого много детей в России умерли от рака.

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