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"Стыдно не за Крым, а за Путина": скандальный актер Панин рассказал, почему поддержал аннексию полуострова
Скандальный российский актер Алексей Панин, которого одесситы заставили извиняться за антиукраинские заявления, комментируя аннексию Россией украинского полуострова, заявил, что ему стыдно не за Крым, а за президента РФ Владимира Путина, передает «Гордон».
Отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о том, не стыдно ли ему за давнишние слова о российском Крыме, Панин сказал: «Я в то время видел отношение крымчан к России. И говорил об этом не потому, что я такой оголтелый дебил. Мне крымчане рассказывали, что „да, мы хотим в Россию, да, мы хотим туда“. Стыдно, конечно. Стыдно не за Крым — стыдно за нашего президента, наверное. Стыдно за нашу власть. За это стыдно».
Говоря о своей позиции после аннексии полуострова, актер заявил, что он «не политик» и что «просто свое мнение брякнул». «Если бы я был на месте Путина, наверное, я так же бы поступил. Но он нарушил закон. Это я все прекрасно понимаю», — сказал Панин и добавил: «Никакого референдума не было. Так же, как и не было никаких честных выборов в России».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Панин во время поездки в Крым по мосту через Керченский пролив, сказал спасибо Путину за Крымский мост, во время строительства которого много детей в России умерли от рака.
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