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Стиль жизни

Чужие иллюзии и ссоры с близкими: гороскоп на 2 апреля для всех знаков зодиака

12:11 1 апреля 2020 118
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Четверг, 2 апреля, — хороший день для творчества и медитации.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 апреля для всех знаков зодиака.

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Овен

Вы успеете многое сделать, если будете спокойны и последовательны.

Телец

Тельцам в этот день вполне достаточно контролировать события, не вмешиваясь в их ход лично.

Близнецы

Многое, о чем раньше не могли даже мечтать, станет возможным, но не упустите шанс.

Рак

Серьезные недомогания в этот четверг маловероятны, но берегите себя, не переутомляйтесь.

Лев

Львам пригодятся профессиональные навыки, а также умение оказывать другим людям практическую помощь.

Дева

Девам желательно снизить активность и перевести дух, нежелательно браться за новые дела.

Весы

Весы, вы не сможете оценить реальное положение дел на работе и станете заложниками своих и чужих иллюзий.

Скорпион

Возможны домашние споры и даже серьезные ссоры с близкими, сохранить мир будет тяжело.

Стрелец

Появится возможность воплотить в жизнь давно задуманное. Не стоит покупать технику.

Козерог

Удачный день для расширения сферы влияния и развития любых значимых перспективных отношений.

Водолей

Ссора с любимым человеком расстроит Водолеев. Не делайте торопливых шагов.

Рыбы

День даст вам возможность осуществить акт благотворительности, не отказывайтесь.

Хорошего вам дня!

Больше гороскопов для всех знаков зодиака читайте здесь.

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