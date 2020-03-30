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Чужие иллюзии и ссоры с близкими: гороскоп на 2 апреля для всех знаков зодиака
Четверг, 2 апреля, — хороший день для творчества и медитации.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 апреля для всех знаков зодиака.
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Овен
Вы успеете многое сделать, если будете спокойны и последовательны.
Телец
Тельцам в этот день вполне достаточно контролировать события, не вмешиваясь в их ход лично.
Близнецы
Многое, о чем раньше не могли даже мечтать, станет возможным, но не упустите шанс.
Рак
Серьезные недомогания в этот четверг маловероятны, но берегите себя, не переутомляйтесь.
Лев
Львам пригодятся профессиональные навыки, а также умение оказывать другим людям практическую помощь.
Дева
Девам желательно снизить активность и перевести дух, нежелательно браться за новые дела.
Весы
Весы, вы не сможете оценить реальное положение дел на работе и станете заложниками своих и чужих иллюзий.
Скорпион
Возможны домашние споры и даже серьезные ссоры с близкими, сохранить мир будет тяжело.
Стрелец
Появится возможность воплотить в жизнь давно задуманное. Не стоит покупать технику.
Козерог
Удачный день для расширения сферы влияния и развития любых значимых перспективных отношений.
Водолей
Ссора с любимым человеком расстроит Водолеев. Не делайте торопливых шагов.
Рыбы
День даст вам возможность осуществить акт благотворительности, не отказывайтесь.
Хорошего вам дня!
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!