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«Одумайтесь! Мы же сами себя убьем», — блогер о пикниках во время карантина

Украинский общественный деятель и блогер Ярослава Гресь возмущена безответственностью и беспечностью многих украинцев, которые, несмотря на строгие карантинные ограничения из-за коронавируса, даже не пытаются их придерживаться, не боясь ни за себя, ни за своих близких. В соцсети Ярослава написала, что нас не спасут ни маски, ни тесты, ни аппараты искусственной вентиляции легких, не спасет ничто и никто, потому что мы не хотим спасаться.

«Последние две недели я пишу только о хороших новостях. Я очень стараюсь делать так много, как вообще может человек, чтобы приближать эти хорошие новости в Украине. И знаю, что это делают многие из вас.

Но я смотрю на вчерашние фотографии сотен машин, припаркованных возле парков, у озер и лесов, смотрю на фотографии заполненных одесских набережных, видео из аэропорта «Борисполь», где люди, которые прилетели из Вьетнама, ломают двери, потому что не хотят на карантин, и думаю — нужно быть честными с собой, нужно сказать, как есть.

Нас не спасут самые лучшие ИВЛы, не спасут маски и тесты, нас не спасут никакие врачи, нас не спасет МВФ, даже самое лучшее в мире правительство с самым лучшим в мире президентом, если бы сейчас оно прилетело на волшебном воздушном шаре из самой лучшей страны на свете — тоже бы нас не спасло. НАС Б***ТЬ НИКТО НЕ СПАСЕТ, потому что мы не хотим спасаться. Мы сами себя убьем.

Все понятно — вирус невидимый, значит, его нет. Зато видимы берег и море, опушка в лесу, вкусный шашлык и любимые друзья, которые точно совершенно здоровы. Можно посидеть пару часов и спеть любимые песни, и обняться, и разойтись по домам — ничего же не будет.

Давайте я повторю еще раз, вдруг было плохо слышно: ЕСЛИ ВЫ Б***ТЬ НЕ ПРЕКРАТИТЕ, МЫ ВСЕ УМРЕМ.

Китай разобрался с коронавирусом за 2 месяца, потому что это абсолютная цифровая диктатура, о каждом китайце здесь знают, когда он сходил в туалет, что ел на обед и подумывает ли он выйти из дома. Мы были в Китае ровно год назад и весь этот тотальный контроль видели своими глазами. Италия в момент старта карантина продолжала ходить по кафе, устраивать вечеринки и делать вид, что «оно само рассосется». В Китае умерло 3300 человек, в Италии — уже за 10 тысяч и количество смертей растет с каждым днем. Я не открою вам Америку, сказав, что Украина — не Италия. Что мы не готовы ни к каким пандемиям. Что районные больницы выглядят, как сараи. Что не хватает медсестер, потому что никто не хочет умирать за копейки. Что сейчас меценаты, волонтеры и десятки тысяч сознательных граждан закупают все, что должно было давным-давно закупить государство. И сейчас задача каждого, повторюсь, каждого из нас — выиграть время.

Время, чтобы приехали ИВЛ, время, чтобы купить врачам защитные костюмы, потому что, если они заболеют, нас просто будет некому лечить, время, чтобы прилетели самолеты с масками и тестами, время, чтобы перевести китайские и итальянские протоколы, время чтобы банально оборудовать больницы.

Я вас прошу. Пожалуйста. Дайте. Это. Время. Ради ваших родителей. Ради ваших детей. Потому что дети тоже умирают от коронавируса! А еще они могут умереть от чего угодно, просто потому, что в больницах уже сейчас будет не хватать лекарств и врачей. Ради всего, что вы любите, ради всего, что вам дорого, СИДИТЕ ДОМА!

Сейчас Украина проходит очередное испытание на ответственность. На осознанность. На выживание.

У нас все плохо, это правда. Но это «плохо» состоит не только из коррупционеров и предателей, из плохого управления и хренового отношения власти к людям. Это «плохо» состоит из каждого, кто плюет на правила, на закон, кто паркуется, как мудак, кто ломает двери в аэропорту, кто выбрасывает окурки мимо урны, кто с кашлем прется в общественный транспорт, кто скрывает результаты тестов, кто считает, что он умнее всех и ему ничего не будет. Будет. Потому что, если мы продолжим в том же духе, МЫ ВСЕ Б***ТЬ УМРЕМ.

Пожалуйста, давайте не будем быдлом. Давайте спасемся. Давайте объединимся против этого невидимого, но такого опасного врага.

Очень хочется провести весну 2021 на пикниках, с детьми и родителями, с объятиями и байками, с мороженым, которое растаяло и стало нашей самой большой проблемой", — написала Ярослава Гресь в Facebook.

Ранее О том, как борется с COVID-19 Чехия, рассказала на своей странице в соцсети журналист Ирина Ромалийская, которая живет и работает в Праге.

А журналист Анна Молчанова написала в Facebook о том, что в новых условиях строгих ограничений «люди остаются людьми» и помогают друг другу выжить.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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