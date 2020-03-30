Стиль жизни

Приятные мелочи и ответы на вопросы: гороскоп на 4 апреля для всех знаков зодиака

Суббота, 4 апреля, — хороший день, чтобы покончить со всеми нерешенными делами за предыдущую неделю.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 4 апреля для всех знаков зодиака.

Овен

Хороший день для креатива и дизайна. Займитесь перестановкой в доме.

Телец

Не самый подходящий момент для каких-то изменений, вы им вряд ли будете рады.

Близнецы

Может завязаться или продолжиться интересная переписка. Возможно, вы получите подарок.

Рак

Позвольте себе небольшие незапланированные траты, которые поднимут ваше настроение.

Лев

Львы, не зацикливайтесь на неудачах и задержках: то, что не получилось сегодня, получится завтра.

Дева

Хороший день, чтобы приобретать продукты, одежду повседневного назначения, косметику.

Весы

У вас может появиться шанс получить чрезвычайно полезный совет опытного человека или поддержку влиятельной особы.

Скорпион

Тупик, в котором вы оказались, не вечен. В течение дня найдутся ответы на многие вопросы.

Стрелец

Совет звезд: не отказывайте себе в приятных мелочах, делающих вашу жизнь более комфортной.

Козерог

Вы будете очень энергичны и собраны, поэтому успеете больше, чем запланировали.

Водолей

В личных отношениях могут возникнуть небольшие проблемы на почве денег.

Рыбы

На любые предложения от незнакомцев отвечайте отказом. Не стоит покупать технику.

Хорошего вам дня!

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