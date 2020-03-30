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Злостного нарушителя самоизоляции оштрафовали на 50 тысяч гривен
Пожалуй, абсолютный рекорд по количеству составленных админпротоколов за нарушение правил самоизоляции в Украине принадлежит 20-летнему жителю Чутовского района Полтавской области, который недавно вернулся из Польши. За последние четыре дня полиция трижды (!) фиксировала такие правонарушения с его стороны.
— Внешне молодой человек выглядит здоровым, однако он, как и все, кто вернулся во время пандемии коронавируса в Украину, обязан соблюдать требования закона и две недели находиться на карантине, — прокомментировал этот случай начальник отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев. — Однако парень проявляет халатность и самоуверенность: то и дело оставляет дом, появляется в людных местах своего и соседнего села. Каждый раз объясняет это какой-то необходимостью.
Админпротоколы на него переданы в районный суд. За каждую такую выходку молодому человеку придется заплатить минимум 17 тысяч гривен, а максимум — 34.
— Каким образом полиция получает информацию о нарушителях условий самоизоляции?
— Правоохранители имеют списки граждан, которые в последнее время вернулись из-за границы. Общаются с их соседями, врачами и просят оперативно сообщать полицию в случае, если они оставляют места самоизоляции. Люди сейчас очень бдительны…
Благодаря бдительности неравнодушных людей на Полтавщине выявлены еще два нарушителя режима домашней самоизоляции, которые проживают в районных центрах.
Всего в области в самоизоляции находятся 2048 человек.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный общественный деятель и блогер Ярослава Гресь призвала украинцев выполнять правила карантина. Иначе «мы сами себя убьем», написала она в соцсети.
«ФАКТЫ» также сообщали, что на днях в Луганской и Сумской областях пограничники задержали двух человек, которые нарушили карантинные обязательства.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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