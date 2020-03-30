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Стиль жизни

Каким будет понедельник: гороскоп на 6 апреля для всех знаков зодиака

12:05 5 апреля 2020 328
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Понедельник, 6 апреля, — отличный день для кропотливого труда.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 6 апреля для всех знаков зодиака.

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Овен

Возможны приятные перемены в личных отношениях, вы поймете, что готовы к улучшению семейного положения.

Телец

Прежде чем бунтовать против внешних ограничений, попробуйте для начала справиться с внутренними проблемами.

Близнецы

Рекомендуется быть внимательнее в делах, связанных с планированием дальних поездок.

Рак

Вас ждут напряженные периоды. Будьте готовы в очередной раз взять на себя ответственность.

Лев

Случайно попавшая к вам информация может оказаться очень полезной.

Дева

В недавно начатых делах обнаружатся проблемы и препятствия.

Весы

Возможны тайные любовные страдания или отчаяние из-за невозможности получить желаемое.

Скорпион

Не стоит доказывать свою точку зрения старшим людям, ошибаетесь вы.

Стрелец

Вероятно, вы столкнетесь с конфликтом между желаемым и действительным.

Козерог

Не концентрируйтесь на негативе, позитивных граней у этого дня намного больше.

Водолей

Возможно разочарование в друзьях или в представителях более молодого поколения.

Рыбы

День хорошо подходит для творческой самостоятельной работы.

Хорошего вам дня!

Больше гороскопов для всех знаков зодиака читайте здесь.

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