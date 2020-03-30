- 14:05 Стало известно, кто больше всего пострадает от "коронавирусного" кризиса в Украине
- 13:40 Старый волк знает толк: молодые жены бывших звезд футбола
- 13:35 ВСУ накрыли огнем позицию боевиков «ЛНР»: погиб террорист, снимавшийся в кино
- 13:30 Нацгвардия водометами помыла Крещатик: в сеть попало видео
- 13:23 «Семь я»: чемпион мира креативно «отпраздновал» день рождения на карантине
- 13:00 На Львовщине зафиксировали первую смерть от коронавируса
- 12:57 Репетиция бактериологической войны: как Китай воспользовался коронавирусом
- 12:53 Нервы не выдержали карантина: в России устроили погром в супермаркете, потому что "власть достала"
- 12:43 Львовской психиатрической больнице больше нечем кормить 650 пациентов
- 12:33 Звездный футболист «Ювентуса» повторно сдал положительный тест на коронавирус
- 12:30 Большинство заболевших COVID-19 в Киеве не покидали пределы Украины, — Кличко
- 12:05 В Умани коронавирус обнаружили у жены и детей умершего хасида из США
Каким будет понедельник: гороскоп на 6 апреля для всех знаков зодиака
Понедельник, 6 апреля, — отличный день для кропотливого труда.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 6 апреля для всех знаков зодиака.
Читайте также: Могут рвать и метать: названы самые злые знаки зодиака
Овен
Возможны приятные перемены в личных отношениях, вы поймете, что готовы к улучшению семейного положения.
Телец
Прежде чем бунтовать против внешних ограничений, попробуйте для начала справиться с внутренними проблемами.
Близнецы
Рекомендуется быть внимательнее в делах, связанных с планированием дальних поездок.
Рак
Вас ждут напряженные периоды. Будьте готовы в очередной раз взять на себя ответственность.
Лев
Случайно попавшая к вам информация может оказаться очень полезной.
Дева
В недавно начатых делах обнаружатся проблемы и препятствия.
Весы
Возможны тайные любовные страдания или отчаяние из-за невозможности получить желаемое.
Скорпион
Не стоит доказывать свою точку зрения старшим людям, ошибаетесь вы.
Стрелец
Вероятно, вы столкнетесь с конфликтом между желаемым и действительным.
Козерог
Не концентрируйтесь на негативе, позитивных граней у этого дня намного больше.
Водолей
Возможно разочарование в друзьях или в представителях более молодого поколения.
Рыбы
День хорошо подходит для творческой самостоятельной работы.
Хорошего вам дня!
Больше гороскопов для всех знаков зодиака читайте здесь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.