Украина

Сбегают от полиции и прячутся по кустам: в Одессе массово нарушают карантин (фото)

Несмотря на то, что в Украине введен режим чрезвычайной ситуации и карантин, в Одессе горожане, пользуясь хорошей погодой, массово отправляются гулять к морю и жарить шашлыки. Так, в минувшие выходные в прибрежной зоне отдыхали многие одесситы, причем подавляющее большинство — без защитных масок.

Мало кто соблюдал рекомендованную Минздравом дистанцию. Люди, многие с детьми или домашними питомцами, гуляли, общались, даже организовали спортивные состязания…

Департамент муниципальной безопасности горсовета предлагает привлекать одесситов к ответственности за нарушение правил карантина. «Наши мобильные группы совместно с полицией патрулировали город, мониторили ситуацию, работали возле моря, на Таирова, поселке Котовского, в центральной части. Увы, но я вижу выход из ситуации в переходе к штрафованию горожан за нарушение режима карантина», — сказал директор департамента Виктор Кузнецов.

Принимавший участие в заседании штаба по противодействию распространению коронавируса представитель полиции добавил, что попытки наладить диалог с нарушителями ни к чему не привели — «горожане попросту сбегали от правоохранителей и прятались по кустам».

Озаботились ситуацией и в Минздраве, напрямую обратились к одесситам — со своей страницы в Facebook: «Увидели вчера переполненные пляжи в Одессе и волнуемся за ваше здоровье. Напоминаем: карантин — это не каникулы. Если каждый из нас ответственно отнесется к мерам предосторожности, уже совсем скоро мы все вернемся к привычному ритму жизни, и путешествия будут безопасными. А пока лучше оставайтесь дома!»

С понедельника, 30 марта, в Одессе принимают новые меры предосторожности. Все бюветные комплексы переведены на спецрежим работы. Попасть туда можно будет только в защитных маске и перчатках, а набирать воду из кранов — только по одному и соблюдая дистанцию.

Трасса здоровья в Одессе

А в это время строительные компании и фирмы под «шумок» карантина возводят жилые многоэтажки и апартаменты на прибрежной территории — вдоль известной Трассы здоровья, пролегающей от центрального парка культуры и отдыха им. Шевченко и до Аркадии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессу доставили китайские тесты на коронавирус, которые, по заявлению местных властей, оказались непригодными.

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