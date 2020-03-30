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«Емец и Уманский — профессионалы, но...»: Шмыгаль объяснил причину отставки министров
Игорь Уманский и Илья Емец — управленцы для долгосрочные реформ. Об этом по итогам внеочередного заседания Рады написал в Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что Кабмин работает меньше месяца, но оказался перед очень серьезными вызовами.
«Во время режима чрезвычайной ситуации один день считается за месяц. Илья Емец и Игорь Уманский профессионалы, которые способны реализовывать долгосрочные реформы. Но сейчас страна требует быстрых действий. Именно поэтому было принято решение подать в Верховную Раду постановления об увольнении министра здравоохранения и министра финансов», — заявил премьер-министр.
Он также выразил желание, чтобы Емец и Уманский продолжали помогать сформированной команде правительства.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 30 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за лишение должностей главы Минздрава Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!