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Рада провалила голосование по назначению Марченко и Степанова министрами
Верховная Рада Украины, собравшаяся на внеочередное заседание, так и не смогла назначить новых министров здравоохранения и финансов — кандидатуры Максима Степанова и Сергея Марченко не набрали нужного количества голосов.
Во время внеочередного заседания парламента спикер Дмитрий Разумков сообщил, что по предложению президента Зеленского из повестки дня исключили вопрос о назначении Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды.
Ранее народные депутаты Украины отправили в отставку главу Минздрава Илью Емца и министра финансов Игоря Уманца.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 30 марта Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание в связи с пандемией коронавируса.
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