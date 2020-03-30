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Украина

Рада провалила голосование по назначению Марченко и Степанова министрами

14:34 30 марта 2020 364
Верховная Рада
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Верховная Рада Украины, собравшаяся на внеочередное заседание, так и не смогла назначить новых министров здравоохранения и финансов — кандидатуры Максима Степанова и Сергея Марченко не набрали нужного количества голосов.

Во время внеочередного заседания парламента спикер Дмитрий Разумков сообщил, что по предложению президента Зеленского из повестки дня исключили вопрос о назначении Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды.

Ранее народные депутаты Украины отправили в отставку главу Минздрава Илью Емца и министра финансов Игоря Уманца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 30 марта Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание в связи с пандемией коронавируса.

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