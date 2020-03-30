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Политика

Рада уволила министров финансов и здравоохранения

14:34 30 марта 2020 250
Верховная Рада
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 30 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады лишились должностей два министра: финансов и здравоохранения.

За увольнение Игоря Уманского с должности министра финансов проголосовало 249 народных депутатов.

Увольнение министра здравоохранения Ильи Емца поддержал 271 депутат.

Ранее сообщалось, что Рада собралась назначить новых министров.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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