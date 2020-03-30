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Рада уволила министров финансов и здравоохранения
В понедельник, 30 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады лишились должностей два министра: финансов и здравоохранения.
За увольнение Игоря Уманского с должности министра финансов проголосовало 249 народных депутатов.
Увольнение министра здравоохранения Ильи Емца поддержал 271 депутат.
Ранее сообщалось, что Рада собралась назначить новых министров.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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