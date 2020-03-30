"ПриватБанк" не вернут: Рада приняла "антиколомойский" закон

Украина

В понедельник, 30 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты проголосовали за так называемый «закон о банках» — № 3260 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».

Законом № 3260 предлагается усовершенствовать регулирование деятельности банков, предоставив НБУ необходимые инструменты влияния в этой сфере.



Согласно этому документу, невозможно отменить решения НБУ о национализации или ликвидации банков. Компенсацию по новому закону бывшим владельцам банков также будет получить сложно: они должны будут доказать, что в результате национализации понесли ущерб.

Документом планируется также усовершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка были нанесены убытки.

За законопроект проголосовали 267 депутатов.

Напомним, этот законопроект является одним из двух главных условий МВФ для получения Украиной финансовой помощи.

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