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Украина

Земля, банки и новые министры: Рада собирается на еще одно внеочередное заседание (видео)

16:23 30 марта 2020 96
Верховная Рада
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После утреннего внеочередного заседания Верховной Рады Украины, где приняли ряд законов, но так и не смогли утвердить новых министров финансов и здравоохранения, народные депутаты соберутся в сессионном зале в 16−30. Не исключено, что на заседание приедет президент Украины Владимир Зеленский.

В повестке дня — повторная попытка назначения министерств финансов и охраны здоровья, а также вопрос о создании рынка земли в Украине и законопроект о банках, который таки утвердил профильный комитет.

Начало заседания запланировано на 16:30.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Рада разрешила использовать для лечения коронавируса незарегистрированные в Украине препараты.

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