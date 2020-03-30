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Земля, банки и новые министры: Рада собирается на еще одно внеочередное заседание (видео)
После утреннего внеочередного заседания Верховной Рады Украины, где приняли ряд законов, но так и не смогли утвердить новых министров финансов и здравоохранения, народные депутаты соберутся в сессионном зале в 16−30. Не исключено, что на заседание приедет президент Украины Владимир Зеленский.
В повестке дня — повторная попытка назначения министерств финансов и охраны здоровья, а также вопрос о создании рынка земли в Украине и законопроект о банках, который таки утвердил профильный комитет.
Начало заседания запланировано на 16:30.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Рада разрешила использовать для лечения коронавируса незарегистрированные в Украине препараты.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!