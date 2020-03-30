Украина

В Одессе планируют запретить проезд в частном автотранспорте больше двух человек одновременно

В Одессе, которая оказалась в центре внимания столичных властей из-за ряда нарушений жителями карантинного режима, отдельные «инициативные» руководители предлагают ужесточить чрезвычайные меры — в городе или по всей области.

В понедельник, 30 марта, на совещании в одесской мэрии руководитель региональной патрульной полиции Александр Гостищев предложил ограничить количество людей в одном автомобиле — не более двух человек. Это с учетом самого водителя! Также он требует обязать всех жителей носить медицинские маски, когда они выходят на улицу. А всех провинившихся — жестко штрафовать.

Предложения, надо заметить, весьма любопытные. Во-первых, мало кто (либо практически никто) из одесситов не возражает носить защитные маски. Другое дело, где их купить? В подавляющем большинстве аптек таковых попросту нет. В тех, где их продают, цены заоблачные, да и качество масок весьма сомнительное. При всех заверениях в том, что «вот-вот областной центр и регион в целом будут обеспечены масками», дешевыми и надежными, отвечающими медицинским нормам, масок как не было, так и нет.

Возникает вопрос: за что же и кого штрафовать?

Во-вторых. «Кабинет министров разрешает передвигаться людям в личном транспорте, но комиссии ТЭБ и ЧС имеют право ограничить количество людей, которые могут там находиться. Я предлагаю ввести ограничение — не более двух человек», — сказал Гостищев.

Эта инициатива попросту противоречит законодательно принятым Кабмином и введенным в стране нормам. Тем не менее мэр Геннадий Труханов решил прямо «с голоса» поддержать главного патрульного и поручил подготовить предложения для заседания городской комиссии по ТЭБ и ЧС, которая должна быть собрана уже сегодня.

Помимо того, он заявил, что к контролю за общественным порядком и соблюдением карантина будут привлечены частные охранные агентства и общественные формирования.

Что ж, силовые методы решения некоторых вопросов, вероятно, действенны, но… За недели карантина в Украине ввели немало ограничений. Так, закрыты границы для иностранцев, прекращено международное авиа- и железнодорожное сообщение, запрещено осуществлять любые туристические путешествия, закрыты все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. Запрещена перевозка пассажиров в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.

В то же время сейчас в Украине разрешены: деятельность учреждений питания с услугой доставки еды, перевозки на легковых автомобилях, на служебных или арендованных автомобилях предприятий — по согласованию с полицией, в городских маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях людей, которые будут занимать не более половины мест в салоне.

Верховная Рада ввела административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина. Там четкий перечень и размеры штрафов.

Вероятно, о нормах действующего законодательства, нарушать которое не позволено никому (включая, полицейских и мэров), неплохо бы знать отдельным руководителям. Тем более что рекомендуемые ими «санкции» могут подпасть под другие статьи, уже УК Украины.

Эксперты-юристы, в частности, рекомендуют: если полицейский составляет на вас протокол за нарушение правил карантина, проследите, чтобы в документе обязательно указали, какое именно нарушение допущено и чем данное ограничение регулируется. Документ, статья, часть — всё должно быть четко прописано.

А вот коллеги Алексанра Гостищева замечают, что «он привык действовать в зоне АТО, где служил с июня 2014 до февраля 2015 года». Говорят, «там подобные силовые методы, наверное, одобрялись командованием».

«Он уже предлагал ограничить продажу алкоголя в магазинах города на время карантина, — говорит один из одесских депутатов. — Дескать, из-за введения карантина, отсутствия развлечений и пребывания многих граждан дома возникает большое количество бытовых конфликтов. А употребление алкоголя только обостряет конфликтные ситуации.

А как же тогда быть с рекомендациями доктора Комаровского, который утверждает, что вино и коньяк в это период — это хорошо?!"

При этом нельзя не заметить, что в биографии нынешнего главы одесских патрульных имеется следующая строка: «В 2017 году получил второе высшее образование по специальности „право“ в Днепропетровском государственном университете внутренних дел».

Горожане же справедливо замечают, что переведенный в так называемый спецрежим общественный городской транспорт (включая трамваи и троллейбусы) большую часть суток ходит практически пустым: «Ведь основное время, когда в него невозможно попасть, — утренние и вечерние часы: люди едут на работу и с работы. Это с 7 до 9 утра и с 17 до 19 вечера. Почему же в остальное время им запрещают пользоваться, занимая не более 50 процентов сидячих мест?» —

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессу доставили китайские тесты на коронавирус, которые, по заявлению местных властей, оказались непригодными.

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