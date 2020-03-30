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"Сезонный" ячмень: почему его нельзя выдавливать или греть
В начале весны многие люди жалуются на ячмень — острое воспаление сальной железы или волосяного мешочка на веке. Оно возникает из-за переохлаждения, нехватки витаминов, снижения иммунитета. Имеют значение частые стрессы, плохая гигиена, когда бактерии (чаще всего стафилококки) заносятся в область глаза грязными руками.
— Ячмень нельзя выдавливать или вскрывать самостоятельно, — рассказывает заведующая кафедрой офтальмологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук, профессор Оксана Витовская. — Также не стоит делать компресс, накладывать повязку, закрепляя ее пластырем или греть воспаленное место, особенно если процесс уже гнойный. Прикладывая мешочек с крупой или теплое вареное яйцо к веку, можно спровоцировать осложнения: абсцесс, флегмону века или орбиты глаза. Очень опасно развитие тромбоза кавернозного синуса — образование тромба в пазухе, расположенной в основании головного мозга. Это может привести к слепоте, инсульту и даже летальному исходу.
По словам доктора, если ячмень не прошел за несколько дней, лучше показать его специалисту — семейному доктору или офтальмологу. Дома можно тушировать (смазывать, не растирая) кожу спиртовым раствором календулы и закапывать глаза каплями, содержащими антибиотик. Также хороший эффект дает применение глазной мази с антибиотиком и/или кортикостероидом, нанесенной на кожу века.
Важно тщательно соблюдать правила гигиены: все процедуры делать только чистыми руками, пользоваться выделенной посудой, отдельным полотенцем. Нельзя наносить на веки косметику. Также не стоит использовать народные методы лечения. Поглаживание воспаленного века золотым кольцом или скрученный перед глазом кукиш помогут мнительному человеку разве что успокоиться.
Симптомы ячменя:
- зуд и жжение
- припухлость и отечность века;
- боль;
- ощущение инородного тела в глазу;
- слезотечение;
- иногда может повыситься температура.
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